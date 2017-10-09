Киев, 9 октября, 2017, 23:39 — ИА Регнум. 9 октября между сборными Украины и Хорватии был разыгран заключительный 10-й тур квалификации ЧМ-2018 группы I. Матч завершился со счетом 0:2 в пользу гостей.

ЧМ-2018

На 62-й минуте форвард «Хоффенхайма» Андрей Крамарич открыл счет ударом головы после ассиста Луки Модрича — 0:1.

Через 8 минут Крамарич оформил дубль — 0:2.

Статистика матча (Украина/Хорватия)

Удары 7/5

Удары в створ 3/2

Владение 50%/50%

Фолы 11/6

По завершению квалификации Украина идет на 3-й строчке с 17-ю очками, что не дает выйти в групповой этап и поехать в Россию. Хорватия же с 20-ю очками довольствуется 2-м местом.

Составы на матч:

Украина: Пятов, Хачериди, Матвиенко, Ракицкий, Степаненко, Караваев, Коноплянка, Марлос, Гармаш, Ярмоленко.

Хорватия: Субашич, Врсалько, Митрович, Ловрен, Вида, Перишич, Ракитич, Модрич, Бадель, Крамарич, Манджукич.

Главный арбитр матча: Феликс Брих.

Предупреждения: Степаненко — 60, Ротань — 64.

Голы: Крамарич 62 — 0:1, Крамарич 70 — 0:2.