Великолепный гол Асьера Илльяраменди принес Испании победу над Израилем
Тель-Авив, Израиль, 9 октября, 2017, 23:37 — ИА Регнум. 9 октября между сборными Израиля и Испании был разыгран заключительный 10-й тур квалификации ЧМ-2018 группы G. Матч завершился со счетом 0:1 в пользу испанцев.
На 76-й минуте хавбэк «Реал Сосьедада» Асьер Илльяраменди открыл счет великолепным выстрелом из-за пределов штрафной площади — 0:1.
Статистика матча (Израиль/Испания)
Удары 5/12
Удары в створ 1/6
Владение 33%/67%
Фолы 8/5
Испания завершила квалификацию на первом месте с 28-ю очками. Израиль выбыл из турнира с 12-ю очками.
Составы на матч:
Израиль: Харуш, Бен-Хаим, Келтьенс, Давидзада, Тиби, Меликсон, Натхо, Коэн, Кабха, Хемед, Атар.
Испания: Рейна, Аспиликуэта, Начо, Рамос, Монреаль, Илльяраменди, Асенсио, Виера, Адурис, Педро.
Главный арбитр матча: Крейг Томсон.
Предупреждения: Давидзада — 52.
Голы: Илльяраменди 76 — 0:1.