Тель-Авив, Израиль, 9 октября, 2017, 23:37 — ИА Регнум. 9 октября между сборными Израиля и Испании был разыгран заключительный 10-й тур квалификации ЧМ-2018 группы G. Матч завершился со счетом 0:1 в пользу испанцев.

PB84 Асьер Илльяраменди

На 76-й минуте хавбэк «Реал Сосьедада» Асьер Илльяраменди открыл счет великолепным выстрелом из-за пределов штрафной площади — 0:1.

Статистика матча (Израиль/Испания)

Удары 5/12

Удары в створ 1/6

Владение 33%/67%

Фолы 8/5

Испания завершила квалификацию на первом месте с 28-ю очками. Израиль выбыл из турнира с 12-ю очками.

Составы на матч:

Израиль: Харуш, Бен-Хаим, Келтьенс, Давидзада, Тиби, Меликсон, Натхо, Коэн, Кабха, Хемед, Атар.

Испания: Рейна, Аспиликуэта, Начо, Рамос, Монреаль, Илльяраменди, Асенсио, Виера, Адурис, Педро.

Главный арбитр матча: Крейг Томсон.

Предупреждения: Давидзада — 52.

Голы: Илльяраменди 76 — 0:1.