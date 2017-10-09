Тирана, 9 октября, 2017, 23:35 — ИА Регнум. 9 октября между сборными Албании и Италии был разыгран заключительный 10-й тур квалификации ЧМ-2018 группы G. Матч завершился со счетом 0:1 в пользу итальянцев.

Clément Bucco-Lechat Антонио Кандрева

На 73-й минуте вингер «Интера» Антонио Кандрева открыл счет после навеса Леонардо Спинаццолы — 0:1.

Статистика матча (Албания/Италия)

Удары 7/19

Удары в створ 5/8

Владение 43%/57%

Фолы 11/10

Италия завершила квалификацию на втором месте с 25-ю очками. Албания с 3-й строчки вылетела с турнира с 12-ю очками.

Составы на матч:

Албания: Бериша, Хюсай, Весели, Маврай, Аголи, Баша, Мемушай, Грежда, Каче, Роши, Садику.

Италия: Буффон, Кьеллини, Дармиан, Бонуччи, Кандрева, Спинаццола, Гальярдини, Инсинье, Пароло, Иммобиле, Эдер.

Главный арбитр матча: Свейн Моэн.

Предупреждения: Лиля — 75, Кьеллини — 81.

Голы: Кандрева 73 — 0:1.