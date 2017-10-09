Италия минимально обыграла Албанию
Тирана, 9 октября, 2017, 23:35 — ИА Регнум. 9 октября между сборными Албании и Италии был разыгран заключительный 10-й тур квалификации ЧМ-2018 группы G. Матч завершился со счетом 0:1 в пользу итальянцев.
На 73-й минуте вингер «Интера» Антонио Кандрева открыл счет после навеса Леонардо Спинаццолы — 0:1.
Статистика матча (Албания/Италия)
Удары 7/19
Удары в створ 5/8
Владение 43%/57%
Фолы 11/10
Италия завершила квалификацию на втором месте с 25-ю очками. Албания с 3-й строчки вылетела с турнира с 12-ю очками.
Составы на матч:
Албания: Бериша, Хюсай, Весели, Маврай, Аголи, Баша, Мемушай, Грежда, Каче, Роши, Садику.
Италия: Буффон, Кьеллини, Дармиан, Бонуччи, Кандрева, Спинаццола, Гальярдини, Инсинье, Пароло, Иммобиле, Эдер.
Главный арбитр матча: Свейн Моэн.
Предупреждения: Лиля — 75, Кьеллини — 81.
Голы: Кандрева 73 — 0:1.