Сан-Паулу, Бразилия, 9 октября, 2017, 23:33 — ИА Регнум. Три человека погибли в результате крушения небольшого одномоторного самолёта на юго-востоке Бразилии, передаёт 9 октября телеканал Globo.

Иван Шилов ИА REGNUM Бразилия

Как сообщается, ЧП произошло в муниципалитете Сан-Джозеф-ду-Риу-Прету в штате Сан-Паулу.

Самолёт упал во двор частного жилого дома неподалёку от местного аэропорта, где он должен был приземлиться. В результате аварии дом оказался частично разрушен.

Уточняется, что все трое погибших находились на борту самолёта. Никто из жильцов разрушенного дома не пострадал.

Причины падения самолёта в настоящее время выясняются.

Как передавало ИА REGNUM, ранее 9 октября небольшой самолёт потерпел крушение на севере Боливии в районе населённого пункта Сан-Борха. Жертвами аварии стали четыре человека.

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