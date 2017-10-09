Белгород, 9 октября, 2017, 23:17 — ИА Регнум. Российские пограничники на луганском направлении задержали за нарушение границы человека, представившегося военнослужащим украинской армии, сообщает 9 октября погрануправление ФСБ по Белгородской и Воронежской областям.

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На данный момент сотрудники погрануправления выясняют подробности нарушения государственной границы России.

«Пограничным управлением ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям 9 октября 2017 года за нарушение государственной границы из Украины в Россию на луганском направлении задержано лицо, представившееся военнослужащим Вооруженных сил Украины», — указано в сообщении белгородско-воронежского погрануправления ФСБ.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько дней назад на границе Курской области России и Сумской области Украины двое нарушителей пытались прорваться на территорию РФ. В ходе проверки документов нарушители открыли огонь. В перестрелке погиб российский пограничник, один из нарушителей подорвал себя гранатой, а второй был задержан