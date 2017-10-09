Уфа, 9 октября, 2017, 23:12 — ИА Регнум. На прошедшей неделе чаще всего писали об эпидемии ящура в Туймазинском районе, выигрыше заявки на проведение пчеловодческого конгресса, стриме мэра Уфы Ирека Ялалова. Получили продолжение темы эвакуации торговых центров и погодных сюрпризов.

Евгений Акатьев Снег в Уфе 3 октября

Холодный рекорд

3 октября ИА «Башинформ» и ряд СМИ сообщили, что в Уфе выпал первый снег. В полдень выпадение осадков усилилось. Белые хлопья заметили жители Черниковки, Дёмы, Зеленой рощи и центральной части города. Ночью 3 октября на метеостанции Уфа-Дёма был перекрыт абсолютный минимум температуры. По информации Башгидрометцентра, температура воздуха в Уфе понизилась до — 5 °C. Последний раз такой холод в это время года наблюдался в Уфе в 1968 году.

Дивиденды «Башнефти»: получат, но не потратят

«Коммерсантъ в Уфе» в этот день сообщил, что власти Башкирии рассчитывают получить 7 млрд рублей дивидендов от участия в «Башнефти» (республике принадлежит 25% акций АНК) за 2016 год 25−30 декабря текущего года, но использовать эту сумму не смогут. Эта сумма сформирует профицит бюджета 2017 года. Решение о смещении срока выплаты дивидендов акционеры «Башнефти» приняли в июне. Аналитики отмечали, что перенос выплат на четвертый квартал позволит основному акционеру «Башнефти» — «Роснефти» сэкономить на налоговых выплатах. Ранее глава региона Рустэм Хамитов заявлял, что не видит ничего страшного в том, что выплаты отсрочатся.

17 млн на майские указы

«АиФ — Уфа» 3 октября отметил, что по распоряжению от 2 октября 2017 года из бюджета республики в бюджет Уфы направят 175,8 млн рублей дотации. Деньги предусмотрены на расходы по оплате труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей и культуры, чтобы достичь показателей, установленных в майских указах президента России. Дотации будут выплачены до конца 2017 года. По итогам 2016 года средние зарплаты работников культуры составляли 18−20 тыс. рублей. А работников дополнительного образования около 23 тыс. рублей.

Где в Башкирии живут дольше

4 октября «SterlitamakTime» назвал районы Башкирии с самой высокой продолжительностью жизни. Средняя продолжительность жизни в Башкирии оценивается в 72 года. В 11 районах этот показатель выше. Лидером являются жители Хайбуллинского района — здесь продолжительность жизни составляет 77 лет, города Октябрьского, Илишевского и Нуримановского районов — 73 года. При этом в 17 районах продолжительность жизни ниже республиканского уровня. Жители Салаватского района в среднем живут до 64 лет, Белорецкого — до 64,8, Баймакского — 65, Мишкинского и Бурзянского — 66 лет.

Уфа проведёт международный конгресс пчеловодов в 2021 году

Ряд СМИ в этот день сообщил, что Международная федерация пчеловодческих ассоциаций «Апимондия» одобрила заявку России на проведение своего конгресса в 2021 году в Уфе. Страна примет мероприятие впервые за 50 лет — в 1971 году он проходил в Москве. Претендентами также являлись Дания, Сербия и Словения. В ходе заявочной кампании сообщалось, что средний бюджет проведения мероприятия составляет 1−2 млн евро, город должен принять и разместить до 10 тыс. человек. В Башкирии ежегодно производится 5−6 тыс. тонн товарного меда, это 7,7% российского производства. За пределами республики ежегодно реализуется около 1,5 тыс. тонн производимого в регионе меда, в том числе на экспорт около 400 тонн. Международная федерация пчеловодческих ассоциаций «Апимондия» объединяет ученых, предпринимателей и общественных деятелей, занятых в отрасли пчеловодства из 120 стран. Штаб-квартира организации расположена в Риме. Отраслевой конгресс проходит раз в два года. В этом году его принимала Турция.

Проще отдать, чем демонтировать

«Business FM Уфа» 4 октября сообщило, что коттедж бывшего директора санатория «Янган-Тау» передадут в собственность Башкирии. Ранее суд установил, что двухэтажный жилой дом площадью около 250 кв. метров с надворными постройками возвели на территории оздоровительного учреждения. Участок площадью 15 соток под видом земель поселений перешел в собственность бывшего директора санатория, и впоследствии его перекупила коммерческая фирма. Суд потребовал снести незаконное строение, однако владелец предложил передать коттедж стоимостью 8 млн рублей в собственность республики, чтобы избежать расходов на демонтаж.

Из-за проводки эвакуировали младенцев и беременных

5 октября ряд СМИ сообщил, что в столице Башкирии эвакуированы сотрудники и пациенты перинатального центра. Причиной эвакуации стало короткое замыкание электропроводки. Из здания эвакуировано 280 человек. В результате происшествия никто не пострадал.

Арестованные бурёнки

Ряд СМИ в этот день сообщил, что судебные приставы Стерлитамакского района наложили арест на имущество предпринимателя, задолжавшего банку в общей сложности порядка 14 млн рублей. В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель наложил арест на имущество мужчины — 838 голов крупнорогатого скота. Сейчас должник уже полностью погасил задолженность по кредиту. Представителям закона удалось выяснить, что предприниматель специально оттягивал оплату долга, полагаясь на «авось». В таком случае помимо суммы долга в казну государства ему пришлось бы заплатить исполнительский сбор, который составил бы еще около 1 млн рублей.

За пожар в театре в Сибае заплатят 5 млн рублей

«Уфимские заметки» 5 октября сообщили, что Сибайский городской суд вынес решение в отношении двух рабочих, виновных в пожаре в театре в Сибае.

В разбирательстве дела по существу установлено, что 4 сентября 2015 года при проведении работ на кровле здания Сибайского концертно-театрального объединения по наплавке строительного материала «бикрост» случилось возгорание. Огонь сильно повредил здание. Сибайский городской суд в своём решении частично удовлетворил иск Министерства земельных и имущественных отношений РБ о взыскании ущерба в размере более 5 млн рублей. На настоящий момент решение суда еще не вступило в силу.

На месте древних курганов проложили дороги

6 октября «UfaTime» посетовало, что в Башкирии распахали древние курганы. Захоронения, которые датируются вторым тысячелетием до н.э., власти Мелеузовского и Абзелиловского районов передали в аренду сельхозпроизводителям. Они в свою очередь проложили здесь полевые дороги и автотрассу. Как пояснили в прокуратуре, это стало возможным, потому что администрации районов не приняли должных мер по охране объектов культурного наследия. В адрес глав муниципалитетов уже направлены соответствующие представления.

Дело о пытках рассмотрит суд

Ряд СМИ 6 октября сообщил, что в Нефтекамский суд Башкирии поступило уголовное дело начальника городского уголовного розыска Ильвира Сагитова и его подчиненного — старшего оперуполномоченного Радима Хайруллина. Они обвиняются в превышении должностных полномочий с применением насилия и спецсредств (пп. «а, б» ч. 3 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, 10 ноября прошлого года, в свой профессиональный праздник, полицейские незаконно задержали на улице и около суток удерживали в отделении полиции местного жителя Венера Мардамшина, пытаясь получить от него признательные показания в похищении местного депутата — предпринимательницы Фирузы Насыровой, совершенном в 2015 году. Для этого к нему были применены дубинка и электрошокер, его подвязывали за руки между столами и держали в таком положении несколько часов. Задержанный заявил следствию, что его избивали несколько полицейских, которые одновременно пили алкоголь и принимали по телефону поздравления с профессиональным праздником. Венера Мардамшина отпустили утром, когда в отделении полиции сменился дежурный. Предварительно с него были взяты показания о том, что претензий к сотрудникам полиции он не имеет. Медики установили, что задержанный получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы и перелом одного из позвонков. Начальник уголовного розыска был задержан в конец прошлого года и помещен под арест. Обвинения второму полицейскому предъявили в июле текущего года. С него взята подписка о невыезде.

Кто проносит запрещенное в колонию

7 октября «Горобзор» сообщил, что в Башкирии сотрудника колонии подозревают в незаконном сбыте сильнодействующих веществ осужденному. 25-летний младший инспектор пронес на режимную территорию 10 ампул запрещенных анаболиков. Следствие полагает, что в июле текущего года один из осужденных попросил сотрудника колонии купить для него через интернет сильнодействующие анаболики. Через пособников он перевел на карту сотрудника 4 тыс. рублей. Ампулы с веществом инспектор получил по почте и передал заключенному. В ближайшее время работнику колонии предъявят обвинение.

Очередная эвакуация

«Комсомольская правда в Уфе» в этот день сообщила, что в столице Башкирии вновь эвакуировали посетителей торгового центра «Мега». Сотни людей оказались на улице. Крупный торговый центр пользуется особой популярностью в выходные — уфимцы приезжают сюда, чтобы закупиться на неделю вперед и пройтись по магазинам. На прошедшей неделе по звонкам также были эвакуированы торговые центры «Меркурий», «Мегаполис» и другие объекты по всей Башкирии. К счастью, во всех случаях тревога была ложной.

Башкирия в лидерах по числу заявок на гранты

Ряд СМИ 7 октября отметил, что Башкирия стали одним из лидеров по количеству заявок на предоставление грантов президента РФ на развитие гражданского общества. По данным министерства семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии, число заявителей увеличилось вдвое по сравнению с прошлой грантовой кампанией. Возросшее число заявок из регионов снизило долю конкурсных проектов из Москвы и Санкт-Петербурга. Более трехсот заявок подали Татария, Башкирия и Волгоградская область. В августе, при подведении итогов прошлого конкурса, президентские гранты получили 12 проектов НКО из Башкирии. Самые крупные — около 2−3 млн рублей — были выданы трём благотворительным фондам — «Мархамат», «Мать и дитя» и «Изгелек». Общая сумма грантов, полученных заявителями из Башкирии, составила 14 млн рублей.

Студент выбил чиновнику два зуба

Ряд СМИ 8 октября рассказал, что В Хайбуллинском районе чиновник подрался со студентами. Инцидент произошёл в одном из кафе Акъяра. По сообщениям СМИ, госслужащий в компании коллег отправился отдыхать в бар, где между ним и ещё одним посетителем заведения — студентом колледжа, возник конфликт, переросший в драку. Молодой человек ударил его по лицу, и тот остался без двух зубов. Друзья студента рассказали, что второй участник драки обратился в полицию как потерпевший. Проводится проверка. По её итогам будет принято решение в соответствии с законодательством.

Ящур привезли из Средней Азии?

«Молодежная газета» и ряд СМИ в этот день сообщили, в Башкирии в Туймазинском районе продолжаются мероприятия по ликвидации очагов заболеваний ящура крупного рогатого скота. В связи с возникновением чрезвычайных обстоятельств, власти вынуждены отчуждать и изымать у населения крупный рогатый скот и продукцию из него. На данный момент подлежат изъятию около 500 голов сельскохозяйственных животных. Для блокирования распространения опасного заболевания, в Туймазинском районе перекрыты дороги, ведущие из населенных пунктов, где зафиксирован вирус, установлены КПП. Во дворах и фермах проводятся дезинфекционные мероприятия. По одной из версий, ящур в Башкирии завезли из Средней Азии. В Туймазинский район нелегально завезли овец, которые и стали переносчиками заболевания. Правительство РБ приняло постановление о порядке отчуждения животных и изъятия продукции при ликвидации очагов опасных болезней. Жители республики за изъятых животных получат денежную компенсацию. Размер компенсации определят на основе регулируемых цен, если они установлены. В остальных случаях сумму будут высчитывать исходя из стоимости животного на рынке.

Сахар подешевел, яйца подорожали

ИА «Башинформ» 8 октября озвучило данные очередного мониторинга цен на социально значимые продукты в регионе. По сравнению с 25 сентября, больше других упал в цене сахар — на 6,9%. Его средняя цена составляет сегодня 35,92 рубля за килограмм. На втором месте в списке подешевевших продуктов — репчатый лук (минус 5,4%). Сейчас его можно приобрести в среднем за 19,47 рубля килограмм. На третьем месте — морковь, ставшая дешевле на 2,8%. Килограмм этого овоща обходится на данный момент жителям республики в 21,44 рубля. Замыкают пятерку пшено и свежие огурцы, ставшие доступнее на 2,5 — 2,4%%, соответственно. Их средняя стоимость в регионе равна 23,18 и 50,73 рубля за килограмм. В перечень ставших дешевле продуктов питания из потребительской корзины также попали: свежая капуста, гречневая крупа, подсолнечное масло, говядина, свинина, соль, сметана, цельное пастеризованное молоко, рис, макароны, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, сливочное масло и яблоки. Список больше всего подскочивших в цене продуктов возглавили куриные яйца, подорожали за это же время жирный творог, мороженая рыба, картофель, куры, цельное стерилизованное молоко и черный чай. В список подорожавших продуктов в регионе также попали: сыры, мука, хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, вермишель.