Москва, 9 октября, 2017, 23:03 — ИА Регнум. Сотрудники региональных штабов Алексея Навального и участники незаконных акций, состоявшихся 7 октября в ряде городов России, привлечены судами к административной ответственности.

Цитата из к/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1965. СССР «Граждане алкоголики, хулиганы, тунеядцы. Кто хочет сегодня поработать?»

В частности, координатор штаба Навального в Санкт-Петербурге приговорена к 40 часам обязательных работ, координатор штаба в Екатеринбурге — к 20 часам работ. Глава штаба в Перми оштрафован на 20 тысяч рублей.

В Краснодаре к различным срокам обязательных работ приговорены более десяти участников несогласованного митинга. Четверо задержанных участников акции оказались несовершеннолетними — материалы в их отношении были переданы в соответствующий отдел полиции.

Напомним, по данным МВД, 7 октября в 30 субъекта РФ состоялось 35 акций, организованных сторонниками «Фонда борьбы с коррупцией», которые были согласованы с местными органами власти. В них приняло участие 1 880 человек.

Одновременно с этим в 25 субъектах РФ прошло 26 несогласованных мероприятий с участием 3 970 граждан.

В ходе несогласованных акций, по данным полиции, были задержаны 136 человек. В отношении 71 из них были составлены протоколы по части 1 статьи 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

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