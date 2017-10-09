Москва, 9 октября, 2017, 22:26 — ИА Регнум. Телеведущий Андрей Малахов будет вести игровое шоу «Стена» на канале «Россия 1». Об этом 9 октября сообщили в пресс-службе телеканала.

Андрей Малахов

Как уточняется, первый выпуск нового шоу должен выйти в эфир 22 октября.

По замыслу авторов, Андрей Малахов будет задавать участникам программы вопросы из разных сфер знаний, а сумма выигрыша за каждый верный ответ будет определяться случайным образом — произвольным падением шаров с вершины стены в специальные ячейки у её основания.

Отмечается, что каждый правильный ответ участника будет приносить в копилку команды от 100 тысяч до 1 млн рублей, а общий призовой фонд в результате может составить до 60 млн рублей.

«Стена» — международный формат шоу. Аналогичные программы выходят более чем в десяти странах мира.

Напомним, в августе этого года Андрей Малахов, бывший на протяжении многих лет бессменным ведущим программы «Пусть говорят», объявил о своём уходе с «Первого канала». В настоящее время он ведёт шоу «Прямой эфир» на «России 1».

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