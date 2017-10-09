Ашхабад, 9 октября, 2017, 22:24 — ИА Регнум. Совет старейшин Туркмении предлагает еще раз присвоить президенту Гурбангулы Бердымухамедову звание «Героя Туркменистана». Об этом сегодня, 9 октября, сообщило государственное информагентство Туркменистан сегодня.

Bjørn Christian Tørrissen Гурбангулы Бердымухамедов

По мнению делегатов общенародного форума, туркменистанский лидер должен удостоиться этой награды «за выдающиеся заслуги и колоссальную деятельность по дальнейшему приумножению авторитета независимой нейтральной Родины на международной арене и обеспечение благополучной и счастливой жизни туркменистанцев».

"За считанные годы облик нашей страны преобразился до неузнаваемости. Все мы являемся свидетелями того, что сегодня Туркмения благодаря президенту Гурбангулы Бердымухамедову известна во всем мире как сильное благополучное государство с высоким уровнем развития», — подчеркивают члены совета.

ИА REGNUM напоминает, что президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов удостоился звания «Герой Туркменистана» 25 октября 2011 года, по «многочисленным просьбам граждан» и инициативе совета старейшин. В сентябре 2016 года члены общенародного форума вновь предложили присвоить ему это звание.

Первый президент Туркмении Сапармурат Ниязов получал высшую государственную награду шесть раз: 30 сентября 1992 года, 27 декабря 1995 года, 17 июля 1998 года, 25 октября 1999 года, 18 февраля 2000 года и 19 октября 2001 года.

Также звание «Героя Туркменистана» посмертно было присвоено Атамурату Ниязову (отцу президента Ниязова) — 4 мая 1992 года и Горбансолтан-эдже (матери президента Ниязова) — 5 июля 2002 года.

Помимо них этой награды удостоились: до 2001 года — сельскохозяйственники Мыратберди Сопыев, Садулла Розметов и Сапыш Черкезов, в 2001 году — глава областной администрации Гедай Ахметов (в 2006 году лишен госнаград, осужден за коррупцию, умер в тюрьме) и председатель госконцерна «Туркменнефть» Сапармамед Валиев (в 2005 году лишен госнаград, осужден за коррупцию), 2008 году — оперная певица Мая Кулиева.