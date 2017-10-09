Лондон, 9 октября, 2017, 22:22 — ИА Регнум. На партийном съезде Шотландской национальной партии SNP единогласно приняли резолюцию в поддержку референдума о независимости Каталонии, сообщает 9 октября газета «Известия».

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В частности, SNP указала правительству Испании на чрезмерное применение силы к сторонникам независимости Каталонии.

«Мы выражаем свою обеспокоенность действиями любого государства, пытающегося отказать народу в праве демократического волеизъявления», — указано в тексте резолюции съезда SNP.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября в Каталонии был проведен референдум о независимости региона от Испании. Порядка 90,18% участников референдума поддержали отсоединение Каталонии от Испании.

Власти Испании пытались помешать осуществлению плебисцита, в результате чего в Каталонии происходили многочисленные стычки с полицейскими.