Москва, 9 октября, 2017, 21:47 — ИА Регнум. В конце сентября был опубликован очередной, октябрьский доклад Международного валютного фонда «Перспективы развития мировой экономики» (ПРМЭ). Такие доклады готовят в МВФ обычно два раза в год «в качестве документации к заседаниям Международного валютно-финансового комитета, и являются главным инструментом в глобальной деятельности МВФ по надзору».

Bloomberg.com Bloomberg

Третья глава нового доклада, которая называется «Неравномерное бремя повышения температуры: как страны с низкими доходами могут справиться с этой проблемой?», привлекла внимание экономического обозревателя агентства Bloomberg, бывшего заместителя главного редактора российской деловой газеты «Ведомости» Марка Вайтхауза. Экономист, следуя логике аналитиков МВФ, приходит к неожиданным, на первый взгляд, выводам, которые он изложил в небольшой статье «Россия должна возлюбить отрицателей глобального потепления» (Russia Should Love Climate-Change Deniers). Главный отрицатель глобального потепления — это, конечно, Дональд Трамп. Именно его, по мнению постоянного автора Bloomberg, Россия должна благодарить за то, что «преуменьшая опасности глобального потепления и выйдя из Парижского климатического соглашения» Трамп и его сторонники необдуманно способствуют экономическому процветанию России.

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

Попробуем разобраться, как Марк Вайтхауз пришёл к такому заключению, кому и для чего нужна подобная игра ума, и есть ли в подобных выводах, да и в самом исследовании МВФ, что-либо новое и достойное внимания.

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Краткое содержание главы доклада МВФ

Основная идея главы 3 доклада МВФ состоит в том, что изменение климата оказывает не только отрицательное, но и положительное влияние на экономику мира. При этом итоговая сумма положительных и отрицательных последствий от повышения глобальной температуры по странам мира значительно различается. Есть страны, которым изменение климата наносит и нанесет еще больший ущерб по мере роста среднегодовой температуры, но есть и такие, которые, наоборот, остаются в выигрыше от глобального потепления.

Математическая модель, на основе которой МВФ получены оценки влияния глобального потепления на экономику стран мира, учитывает как отрицательные, так и положительные последствия среднегодового роста температуры. Например, учитывается увеличение расходов на кондиционирование помещений летом и уменьшение затрат на отопление зимой, ущерб от повышение частоты и силы климатических катастроф (ураганов, наводнений, повышения уровня океана и природных пожаров) в одном регионе и потенциальные доходы от роста туристической привлекательности и удлинения туристического сезона в другом, потери в сельском хозяйстве от усиления засухи и разрастания пустынь, которые ведут к появлению «климатических беженцев» из южных стран, и увеличение осадков и урожайности в странах с умеренным климатом.

На приведенной ниже карте из доклада МВФ показано влияние повышения глобальной температуры на 1ºС на ВВП, приходящийся на одного человека в каждой стране мира. Для того, чтобы наглядно показать какая часть населения планеты пострадает (красные страны), не испытает воздействия (серые) или выиграет от глобального потепления (зелёные), площади стран были искажены пропорционально долям населения стран в общей численности человечества.

Изменение душевого ВВП при увеличении температуры на 1С в %

На карте видно, что экономический ущерб от нарастания глобального потепления в XXI веке придется на долю южных развивающихся стран, единственное исключение — Австралия. Главный вывод авторов доклада:

развивающиеся страны не способны самостоятельно адаптироваться к изменению климата.

Кто же должен помочь развивающимся странам, в которых проживает 76% человечества, адаптироваться к последствиям глобального потепления? Авторы исследования МВФ дают чёткий ответ — это моральная обязанность развитых стран, большинство которых находятся в сером и зеленом поясах, и которые являются виновниками глобального потепления вследствие неуемного роста экономики и потребления в этих странах, достигнутых во многом за счет эксплуатации и присвоения природных ресурсов развивающихся стран.

* * *

Bloomberg развивает тему

Марк Вайтхауз усиливает наблюдающуюся коллизию, заостряя внимание читателей на моральной стороне ситуации, в которой оказались страны зелёного пояса и которую он оценивает как «глобальную несправедливость эпических масштабов».

«Посмотрите еще раз на эту карту: бедные страны на юге несут на себе основную тяжесть катастрофы, созданной в основном богатыми странами, находящимися посередине, в то время как страны на севере получают непредвиденные доходы», — обличает Вайтхауз.

Рост душевого ВВП при увеличении температуры на 1С в странах, выигрывающих от глобального потепления, в %

Но еще больше его расстраивает факт, что на четвертой позиции в рейтинге невольных бенефициаров глобального потепления находится Россия. Почему расстраивает? Здесь и объяснять ничего не надо: Россия под международными санкциями, а тут ей такой бонус. Хочется отметить, что если пересчитать прибавку к российскому душевому ВВП в долларах, то составит она всего $74 в год на человека, и Россия при этом опустится в рейтинге на 10 позиций — с 4 на 14 место. С другой стороны, если $74 умножить на 140 млн россиян, то получается уже $10,5 млрд, что составляет уже вполне ощутимую сумму («По половине зёрнышка в день — 182 с половиной зерна в год. В год получается не так-то уж и мало… Нет, не женюсь!»).

Таблица 1. Рейтинги стран-бенефициаров глобального потепления, рассчитанные по относительному (в %) и абсолютному (в $) приросту душевого ВВП при росте среднегодовой температуры на 1ºC.

Страна

Душевой ВВП за 2016 г., $

Прирост душевого ВВП, %

Прирост душевого ВВП, $

Рейтинг по приросту в %

Рейтинг по приросту в $

Разница мест

Монголия

3660

1,4

51

1

17

16

Исландия

59 629

0,95

566

2

1

-1

Финляндия

43 169

0,86

371

3

3

0

Россия

8928

0,83

74

4

14

10

Норвегия

70 392

0,78

549

5

2

-3

Канада

42 210

0,72

304

6

6

0

Швеция

51 165

0,69

353

7

4

-3

Эстония

17 633

0,68

120

8

10

2

Казахстан

7453

0,67

50

9

18

9

Латвия

14 060

0,62

87

10

11

1

Киргизия

1073

0,59

6

11

22

11

Литва

14 890

0,57

85

12

12

0

Белоруссия

5143

0,54

28

13

19

6

Армения

3511

0,52

18

14

20

6

Польша

12 316

0,43

53

15

16

1

Швейцария

79 242

0,42

333

16

5

-11

Дания

53 744

0,42

226

17

8

-9

Австрия

44 498

0,42

187

18

9

-9

Словакия

14 060

0,42

59

19

15

-4

Чехия

18 286

0,41

75

20

13

-7

Ирландия

62 562

0,38

238

21

7

-14

Украина

2194

0,36

8

22

21

-1

* * *

Что же во всем этом нового?

Да, собственно, ничего, за исключением неожиданного хода Марка Вайтхауза, сумевшего объявить ответственными за будущие доходы России от глобального потепления Дональда Трампа и его сторонников. Логика здесь такова: Трамп объявил о выходе из Парижского соглашения, отменил программу Обамы «Чистая энергия», что неизбежно приведёт к увеличению эмиссии парниковых газов в США и тем самым к ускорению роста глобальной температуры, а следовательно, и скрытых доходов России.

Иван Шилов ИА REGNUM Климат. Экология

В качестве дальнейшего развития сюжета напрашивается вариант, которые можно назвать «научно-конспирологическим».

Г-н Вайтхауз упустил факт, который любит педалировать в своих интервью глава Минприроды РФ Сергей Донской: Россия таинственным образом теплеет в 4 раза быстрее остального мира, тем самым, видимо, министр даёт понять, что «неладно что-то в русском королевстве». Это означает, что российские доходы от потепления прирастают также в 4 раза быстрее. Как русские смогли добиться такого фантастического результата? Напомним, еще в СССР был получен пока единственный в мире патент на изменение климата, в котором объяснялось, как освободить Севморпуть ото льда, посыпая его сажей. Лёд тает — вода океана отдает тепло, оттаивает мерзлота шельфа и тундры — выделяется метан, в общем, главное сажи побольше. Теперь становится понятно, почему Россия особо не торопится переходить на передовые технологии утилизации попутного газа и сжигания топлива.

А что же Дональд Трамп. Не сумев отменить антироссийские санкции в обмен за тайную помощь Путина в победе на выборах (ну, прямо как в байке про Ленина и Германию), вот Америка и «подкидывает в топку уголёк», чтобы не допустить остановки роста глобальной температуры и расплатиться таким образом Россией. Тут можно присовокупить и китайско-индийский след, в планах которых до 2030 года сокращения суммарных выбросов не предусматривается, а только их рост. Остаётся только придумать за какие коврижки на Путина работают Китай с Индией.

А если серьёзно, то ни в докладе МВФ, ни в публикации Bloomberg нет практически ничего нового, все данные и выводы почти слово в слово взяты из многочисленных публикаций по так называемой теории «климатической справедливости» и развиваемой в её рамках модели «победителей и проигравших» от глобального потепления. В этих работах делаются еще более радикальные выводы в отношении моральных обязательств стран-бенефициаров, и России, в частности. Так, в программной июльской статье «Картирование климата в XXI веке» одна из современных теоретиков данного направления Юлия Паушундер из Колумбийского университета заявляет:

«Страны, которые получают выгоду от потепления Земли, должны быть обязаны финансировать международную помощь для тех, на кого негативно влияют изменения климата, например, климатических беженцев».

При этом, чем больше какая-то страна «выигрывает» от потепления, тем больше должно быть её бремя в борьбе с глобальным потеплением. В первую очередь это касается Канады и России, в которой, как известно, климат теплеет в 4 раза быстрее, чем во всем мире, значит и выгода России в 4 раза выше (а вот теперь совершенно серьезно).

Вячеслав Седых ИА Красная Весна Министерство природных ресурсов и экологии РФ

В своей предыдущей майской статье «Климат в 21 столетии» Паушундер заявляет, что проживание в стране с устойчивым либо улучшающимся на фоне глобального потепления климатом должно рассматриваться как «климатическая квази-роскошь» и облагаться прогрессивным углеродным налогом (под настоящей роскошью в теории климатической справедливости понимается превышение установленной единой индивидуальной нормы эмиссии парниковых газов, которую часто называют «эмиссией роскоши», в противовес «эмиссии выживания» — жизненно необходимого минимума эмиссии парниковых газов). Климатическая справедливость между богатыми и бедными людьми, между разными поколениями и странами может быть достигнута с помощью правильного перераспределения доходов и затрат, связанных с глобальным потеплением. В качестве основных механизмов перераспределения Паушундер рассматривает дифференцированный углеродный налог на сверхнормативную эмиссию парниковых газов и климатические облигации, которые должны будут погашать страны и поколения, оказавшиеся в лучших климатических условиях в процессе изменения климата. В России не успели пережить ещё испуг от угрозы введения мирового углеродного налога, который может для нас оказаться повышенным, а тут ещё и «облигации климатического займа» приобретать заставят.

* * *

О морально-климатической недоразвитости России

Работам по теории «климатической справедливости», которая развивается на Западе с конца 60-х годов, нет числа, но об этих разработках пишут и говорят в России мало, а зря. Главная задача данного направления состоит в навязывании такой системы понятий и моральных критериев в международных переговорах по климату, которые позволяют развитым странам вывести неудобные для них вопросы за рамки обсуждения, оправдать очевидные передёргивания фактов и навязать выгодные этим странам юридические и экономические механизмы реализации соглашений. Так, главная задача модели «победителей и проигравших» от глобального потепления состоит в отвлечении внимания от главной международной проблемы — категорического отказ развитых стран от выполнения базового принципа Устава ООН и соглашения Рио-92: «загрязнитель платит». Загрязнитель здесь определяется однозначно — это страна, чье загрязнение окружающей среды превосходит восстанавливающую способность её территорий.

Olearys Экологичная экономика

Теория климатической справедливости придумала оправдания почти по всем возможным вопросам, которые вызывают удивление у любого критически настроенного человека при ознакомлении с международными климатическими соглашениями. Например:

— Почему развитые страны не сокращают выбросы сначала у себя, на собственной территории, как это предписывают базовые документы ООН?

— Это невозможно по определению. Жители стран «золотого миллиарда» привыкли к высоким стандартам образа жизни, а снижение выбросов однозначно приведёт к снижению уровня потребления. Граждане нас не поймут! Поэтому сокращать мы ничего не будем, а дадим развивающимся странам фантики (квоты), которые за копейки будем покупать и на бумаге добиваться выдающихся результатов по сокращению эмиссии парниковых газов.

— Простите, а куда испарилась поглотительная способность российской природы? Каким образом в рамках международной методики поглотительная способность российских управляемых лесов оказалась заниженной в несколько раз? При этом американский спутниковый мониторинг показывает, что сток углерода на российских территориях превышает его эмиссию в два раза?

— Вы рассуждаете как человек с низким уровнем климатического морального развития. Разве в том, что Россия огромная и малонаселённая страна, в которой даже дикая тайга сохранилась, есть какая-либо ваша заслуга. Вы, россияне, даже свои леса толком вырубить оказались не в состоянии? А претензии России на статус мирового экологического донора с самого начала были смехотворны. Скажите спасибо, что хоть что-то от поглотительной способности лесов вам оставили, чтобы отчитаться по поручению президента о максимальном учете поглотительной способности лесов.

— А почему вы нам не засчитали сокращения выбросов, накопившиеся по первому этапу Киотского протокола в результате обрушения промышленности после распада СССР?

— Вы капитулировали, как говорит Кондолиза Райс, добровольно разрушили свою промышленность, отказавшись от её модернизации, сдали свои рынки. Здесь скорее заслуга США, победителя в холодной войне, поэтому сокращения от развала российской промышленности по климатической справедливости надо было бы зачесть американцам.

— Так может США зачтет в свою пользу и сокращения эмиссии парниковых газов от уничтожения промышленности Ливии, Ирака, Сирии и Афганистана.

— Прекрасная идея, вполне соответствующая духу климатической справедливости — это ведь точно наша заслуга. Надо эту мысль Трампу подкинуть. На этих условиях он точно в Парижское соглашение вернётся.

Antranias Экология

Содержание этих ответов не придумано, а взято из аналитического обзора по теории климатической справедливости доктора философских наук Андрея Прокофьева «Климатическая справедливость: российский контекст». Автор не скрывает своей приверженности теории климатической справедливости и приходит к выводу, что

«перед Россией стоят задачи «подтянуться» к требованиям климатической справедливости и найти более приемлемый баланс между ними и обеспечением национального интереса».

Учитывая, что большая часть наших чиновников и экспертов, которые участвуют в переговорах по климату, уже «подтянулась» до азов теории климатической справедливости и разобралась, в чём именно состоит их совместный интерес с развитыми в морально-климатическом отношении странами Запада, будущее России не вызывает особых тревог. Мне видится, как россияне буквально купаются в халявной климатической квази-роскоши, а некоторые высокоморальные торговцы национальными квотами на глобальной углеродной бирже нежатся в потоках нарастающей эмиссии роскоши настоящей, дымку от которой сносит на Кипр, где она плавно оседает на оффшорных счетах в виде экологической криптовалюты.