Москва, 9 октября, 2017, 21:22 — ИА Регнум. Социальные пособия для малообеспеченных семей и семьям с детьми-инвалидами в Москве увеличатся от двух до пяти раз, заявил мэр Москвы Сергей Собянин 9 октября, выступая на встрече с общественными организациями многодетных семей и родителей детей-инвалидов в социально-реабилитационном центре «Красносельский».

Инвалидное кресло

Глава города считает, что эти выплаты нужно не индексировать, а увеличивать в разы.

«Мы, как минимум в два раза все пособия увеличим», — сказал Собянин.

Представители общественности обратились к мэру с просьбой повысить соцвыплаты лицам, ухаживающим за детьми-инвалидами до 18 лет и инвалидами детства до 23 лет.

«Также мы просим увеличить в 1,5-2 раза выплаты родителям с инвалидностью 1 и 2 группы, которые воспитывают несовершеннолетнихдетей», — сказала председатель Ассоциации родителей детей-инвалидов и инвалидов с детства Юлия Камал.

Представитель общественности также поблагодарила власти города за поддержку, которую она оказывает маломобильным группам граждан. Она отметила, что город становится удобным для таких групп граждан.

Представитель общественной организации многодетных семей, мать шести детей, Наталья Карпович выступила с инициативой создания рабочей группы по взаимодействию между общественностью, представляющей многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами, и властью Москвы. Глава города поддержал инициативу создания такой группы.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября 2017 года в правительстве Московской области сообщили, что в Сергиевом Посаде состоялась церемония освящения закладного камня реабилитационного центра слепоглухих, в которой принял участие Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Центр рассчитан на пребывание 100 человек. В здании будут расположены все необходимые удобства для жилья, учебы и развития слепоглухих в возрасте от 18 до 40 лет.

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Отметим, что подобных центров для адаптации, предоставления работы и получения образования для слепоглухих в России нет.