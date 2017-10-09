Санкт-Петербург, 9 октября, 2017, 21:17 — ИА Регнум. Бетонное покрытие специальной площадки, на которую из чаши перемещается выкатное поле стадиона «Санкт-Петербург» (ранее «Зенит-арена»), пришло в неудовлетворительное состояние и требует замены. Без этого перемещение выкатного поля за пределы стадиона и обратно в штатном режиме невозможно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал 9 октября руководитель научно-производственного кооператива «Омега» Владимир Брунман.

Сотрудники «Метростроя» на стадионе «Санкт-Петербург»

НПК «Омега» является подрядчиком по выполнению основных работ, связанных с выкатным полем стадиона, за исключением его газона. Организация выполняет работы на стадионе по заказу ОАО «Метрострой», являющегося генподрядчиком достройки и приспособления стадиона к использованию.

Владимир Брунман также подтвердил, что во время работы системы искусственного освещения газона поля в рамках опытной эксплуатации несколько дней назад возникла нештатная ситуация, в результате которой подгорели контакты коммутационного устройства. В силу того, что установленное оборудование укомплектовано запчастями, неисправность была оперативно устранена силами «Омеги», и очередной футбольный матч на стадионе прошел в штатном режиме.

Отвечая на вопрос о причинах этого сбоя, Владимир Брунман не стал отрицать, что, возможно, это повреждение было вызвано попыткой сотрудников управления механизации (филиал ОАО «Метрострой») самостоятельно, без консультаций с НПК «Омега», изучить систему, которая приводит поле в движение и позволяет выкатить его за пределы чаши стадиона. Это могло привести к увеличению суммарной нагрузки на электропитание инженерных систем поля. Ведь кроме системы искусственного освещения газона поля к электропитанию также подключены системы перемещения поля и система управления домкратами, поддерживающими поле от вибраций — одновременно они включаться не должны.

Напомним, выкатное поле, согласно проекту, в период, когда на стадионе не проводятся матчи, должно находиться за пределами чаши, чтобы трава футбольного газона росла в естественных условиях.

«Это их право, как генподрядчика. Вдруг подрядчика или субподрядчика не станет в силу ограниченного финансирования и увеличения сроков работ в разы (денег-то не добавляют) — вот они и пытаются сами понять, чтобы быть готовыми. Я их понимаю», — рассказал Брунман, добавив, что считает эту ситуацию «абсолютно ненормальной».

«Они великие, мы маленькие, они так считают — их право, повредят — будут сами ремонтировать», — отметил Брунман. Он пояснил, что у «Омеги» на другом объекте уже был однажды опыт взаимодействия с «Метростроем» во время возникновения внештатной ситуации, и возникшие проблемы были оперативно решены совместными усилиями.

Комментируя внештатную ситуацию на стадионе, руководитель «Омеги» предложил не драматизировать случившееся, считая инцидент обычным рабочим моментом.

«Вы поймите, это новый объект. Я вам скажу больше: если на каком-то объекте всё идет замечательно — жди беды», — подчеркнул специалист, добавив, что испытывает гордость от того, что в Петербурге всё-таки смогли запустить в эксплуатацию такой сложный объект, каким является стадион на Крестовском острове.

Что же касается состояния выкатного поля, то, по прогнозу Владимира Брунмана, «поле поедет нескоро» — вероятнее всего, только весной 2019 года.

«Нет смысла его катать перед зимой. Весной тоже нет смысла, потому что уже Чемпионат мира рядом, дешевле перестелить газон», — сказал Брунман. Он напомнил, что перенос медиацентра, который перед Кубком Конфедераций занял место выкатного поля у чаши стадиона, обойдется, по данным СМИ, в 430 млн рублей, а однократно перестелить газон стоит максимум 40 млн рублей. «Нет смысла рисковать», — сделал вывод руководитель «Омеги».

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Владимир Брунман подчеркнул, что для перемещения выкатного поля по штатной схеме сначала необходимо привести в порядок бетонную плиту за пределами чаши стадиона, на которую и выдвигается поле.

«Она обветшала с «давних» времен, еще до прихода «Трансстроя» (предыдущий генподрядчик стадиона, контракт с которым Смольный разорвал в июле 2016 года, — прим. ИА REGNUM ). Чтобы поле штатно выезжало, плита должна быть ровной, чтобы по ней шла «юбка» поля, под которую нагнетается воздух, — объяснил специалист. — Мы, имея хороший запас, катаем поле и без этого. Но если три-пять лет регулярно катать поле без воздушной подушки, сносятся катки. Их замена будет равносильна капитальному ремонту поля с полной разборкой. А пока «юбка» не выполняет свою функцию, поскольку под ней нет хорошего покрытия».

Бетонное покрытие можно будет капитально отремонтировать только после удаления с этого места медиацентра. «Там бетон очень плохой, ему уже восемь лет, местами он пришел в негодность, к тому же он был положен еще по старому проекту», — добавил Брунман.

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Комментируя напряженную ситуацию вокруг неплатежей генподрядчика, ОАО «Метрострой», подрядчикам работ на стадионе, глава НПК «Омега» напомнил, что работы, которые его предприятие вело на Крестовском острове, сдвинулись по срокам завершения на два года — по плану, они должны были завершиться еще осенью 2015 года. Однако из-за известных проблем с вибрацией выкатного поля, его эксплуатация была организована по временной схеме вплоть до весны 2017 года.

«Сейчас мы смонтировали систему управления перемещением поля по проекту. Она готова к запуску и отладке (что может быть сделано только в процессе перемещения поля), готовится документация. А «Метрострой» не может заплатить деньги, пока не будут закрыты документы. Это объективная ситуация, которая связана с задержками в строительстве», — отметил Владимир Брунман.

Напомним, что стадион «Санкт-Петербург» (ранее «Зенит-Арена») был введен в эксплуатацию в конце 2016 года. За 10 лет на его возведение было потрачено более 43 млрд рублей из бюджета Санкт-Петербурга.

Стадион оказался в центре громких скандалов, связанных с проблемами вибрации выкатного поля, пришедшего в негодность газона и текущей от дождя раздвижной крыши. Летом 2017 года на стадионе состоялось несколько матчей Кубка Конфедераций. В настоящее время на стадионе проводит свои домашние матчи ФК «Зенит». Летом 2018 года стадион примет матчи Чемпионата мира по футболу, в том числе один из полуфиналов.