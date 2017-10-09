Париж, 9 октября, 2017, 20:59 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон совершит официальный визит в Россию в первой половине 2018 года, сообщили 9 октября в пресс-службе Елисейского дворца.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Отмечается, что точные даты визита и город, в который прибудет президент Франции, будут определены позднее.

Напомним, ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Эммануэль Макрон принял приглашение от Владимира Путина принять участие в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдёт в мае 2018 года.

В мае 2017 года во время официального визита российского лидера в Париж французской стороне также поступало приглашение нанести визит в Россию.

По словам Ушакова, на оба эти приглашения поступила положительная реакция. В этой связи он не исключил, что Эммануэль Макрон может прибыть в Россию ещё до форума в Санкт-Петербурге.