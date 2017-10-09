Киев, 9 октября, 2017, 20:31 — ИА Регнум. В Верховной раде Украины внесен законопроект, предлагающий внести временное ограничение на въезд в Россию госслужащих, кроме сотрудников дипломатических служб. Соответствующей законопроект размещен на сайте рады 9 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Бандеровская Украина

Инициаторами выступили депутаты Немировский Андрей («Самопомошь»), Шинькович Андрей («Блок Петра Порошенко») и Денисенко Андрей (беспартийный).

Авторы в пояснительной записке обосновывают необходимость принятия законопроекта и пишут следующее:

«Внешняя политика Украины должна формироваться с учетом того, что российские власти рассматривают Украину своим экзистенциальным врагом».

Законопроектом также предусмотрена административная ответственность за нарушение временного ограничения права гражданина на выезд из Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня 9 октября в электронной системе Верховной рады был зарегистрирован законопроект, предлагающий ограничить права украинцев на въезд в Россию

Члена Совета федерации Франц Клинцевич сказал, что законопроект похож на горячечный бред, а сама идея запрета на въезд граждан в какую-либо страну отдает нафталином. Сенатор добавил, что любой украинец сможет въехать в Россию из другой страны, поэтому необходимо полностью закрыть границы Украины.

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Отметим, что согласно данным Института социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), в первом полугодии 2017 года основным миграционным донором в России продолжает оставаться Украина. Всего это страны за восемь месяцев 2018 года в РФ прибыло 2,325 млн граждан, что составляет 27% всей миграции из стран СНГ.