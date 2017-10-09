Киев, 9 октября, 2017, 20:29 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время визита в Киев заверил президента Украины Петра Порошенко, что Анкара не признает воссоединения Крыма с Россией. Соответствующее заявление он сделал 9 октября на совместной пресс-конференции с украинским коллегой.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

«Мы не признавали и не признаем незаконную аннексию Крыма», — сказал Эрдоган, добавив, что Турция «по-прежнему поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины».

Президент Турции также выразил желание, чтобы военный конфликт в Донбассе как можно скорее завершился.

В свою очередь Пётр Порошенко заявил, что рассчитывает на присоединение Турции к «группе друзей деоккупации Крыма», которую он предложил создать в сентябре для возвращения полуострова под контроль Украины.

Порошенко также сообщил, что в ходе переговоров с Эрдоганом они «отметили недопустимость ситуации в сфере прав человека в Крыму» и заявили о её «постоянном ухудшении».

Кроме этого, Киев и Анкара договорились координировать действия по защите прав украинских граждан в рамках международных механизмов, в том числе мониторинговых, заявил Порошенко.

Напомним, Крым вошёл в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором свыше 90% жителей проголосовали за выход из состава Украины. Новые власти в Киеве, пришедшие в результате государственного переворота, не признали волеизъявления жителей Крыма.