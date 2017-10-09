Санкт-Петербург, 9 октября, 2017, 20:33 — ИА Регнум. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о привлечении к административной ответственности Полины Костылевой — координатора петербургского штаба блогера Алексея Навального. Об этом вечером 9 октября сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Марина Каширская ИА REGNUM Лопаты

Костылеву привлекли за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.2 КоАП РФ — «Нарушение организатором публичного мероприятия установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

Костылевой назначено наказание в виде 40 часов обязательных работ. Отметим, что суд мог выбрать и другую санкцию по данной статье — штраф от 10 до 20 тысяч рублей. Однако решил иначе.

На вердикт суда, очевидно, повлиял тот факт, что 5 октября по той же самой статье КоАП за подготовку несанкционированной акции на Марсовом поле тот же самый Октябрьский районный суд назначил Полине Костылевой наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей.

Тем временем другие суды Петербурга рассматривают административные дела участников несанкционированных акций, прошедших в Петербурге 7−8 октября. К настоящему моменту известно о завершении рассмотрения дел 10 нарушителей. Им назначены наказания в виде ареста на срок от 3 до 12 суток и административные штрафы в размере от 7 до 15 тысяч рублей. Рассмотрения административных дел продолжается.

Всем фигурантам вменяется совершение административных правонарушений, предусмотренных частью 5 статьи 20.2 («Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) и частью 1 статьи 19.3 («Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции») КоАП РФ.

Напомним, сторонники Навального, несмотря на предупреждения властей, устроили несанкционированную акцию в Санкт-Петербурге вечером 7 октября. Сотрудники полиции задержали около 40 человек за нарушение ПДД — выход на проезжую часть Литейного проспекта. Все задержанные были отпущены в тот же день после устного предупреждения и даже не оштрафованы. Еще 20 активистов несистемной оппозиции были задержаны 8 октября на Дворцовой площади за попытку организации несанкционированной акции.