Киев, 9 октября, 2017, 20:21 — ИА Регнум. Вдова убитого в Киеве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Мария Максакова поблагодарила украинских силовиков за раскрытие убийства её мужа.

Mil.ru Мария Максакова

«Я бесконечно благодарна следствию за проведенную работу и поддержку всем неравнодушным. Жизнь стоит того, чтобы бороться за правду и против зла, иначе мы позволяем существовать безнаказанности и вседозволенности подонков», — написала Максакова в своем Фейсбуке на украинском языке, комментируя обнародованные сегодня материалы расследования генпрокуратуры Украины.

Позже в эфире телеканала «112 Украина» Максакова призналась, что частично была ознакомлена с материалами следствия еще четыре месяца назад.

«Я признана украинским следствием потерпевшей стороной. И, соответственно, была ознакомлена с материалами дела. Поэтому сегодняшняя пресс-конференция не была для меня сюрпризом. С этой адской информацией для себя я живу последние четыре месяца. Считаю, что украинское следствие продемонстрировало просто выдающийся результат. Потому что только остается гадать, сколько преступники предпринимали усилий, чтобы замести следы или помешать следствию, а может даже пойти на какие-то ухищрения», — сказала Максакова.

При этом она опровергла заявление адвоката Сергея Беляка о непричастности его подзащитного Владимира Тюрина к убийству Вороненкова.

«Мы все время приписываем этим преступникам какие-то лишние интеллектуальные способности. Но тут все очевидно… Из России уже посыпались ответы типа: «Ничего не знаем, это украинские националисты». Говорят на черное — белое. Что касается Беляка — это все не так. Каков подзащитный, такой и защитник. Человек, который менял свои партийные убеждения, состоял в ЛДПР, потом еще где-то. Он толком-то не адвокат, а какой-то журналист с небольшой юридической практикой», — добавила Максакова.

По словам Максаковой, у её бывшего мужа Тюрина не было «достаточных мотивов» для организации убийства.

«В криминалистике есть такой психотип, он называется экстернал… Когда вина доказана, человек с таким психотипом всегда винит все что угодно в своих бедах, чем он и занимался всю свою жизнь. Это (Тюрин) такой человек, который говорит, что он был совершенно не виноват и совершенно не хотел насиловать женщину, но так получилось в 15 лет по малолетке… Что касается Тюрина и его личного мотива — он у него был, но недостаточный, чтобы производить такие дерзкие действия на территории другого государства…», — рассказала Максакова.

Она также призвала не верить заявлениям российского политолога Александра Невзовора, назвав его «Неврозовым».

"Неврозов (Невзоров — ред.) — вы правильно оговорились. У него своя ниша. Он рассказывает, выпуская пар недовольных православием. У них три степени защиты: Тюрин будет говорить, что это украинские националисты, которые, безусловно, исполнили заказ. А спецслужбы будут рассказывать, что это был Тюрин с личной ревностью… Спецоперацией по устранению Дениса они занимались с 2007 года, после того как он успешно провел расследование и конфисковал 270 миллионов долларов у шайки, которая ему мстила и добилась результатов… За это он остался один на один с преступниками… Юридически, будучи доктором наук, сам он был квалифицированным сотрудником спецслужб, он возглавлял отдел внедрения Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, будучи полковником. Поэтому украинской стороне он, безусловно, был интересен, независимо от того, что говорит господин «Неврозов», — добавила вдова.

Максакова не исключает, что российские спецслужбы готовили её похищение.

«Я не хочу очернять всю ФСБ, там много замечательных и преданных своему делу кадровых офицеров, но там образовалась, к сожалению, стая грифонов, шакалов, не знаю, как назвать. От которой они сами давно устали. Меня очень хорошо охраняют в Украине. Я благодарна Украине за предоставленную мне государственную охрану. Это сделал Петр Порошенко. Он сразу предоставил мне охрану после произошедшего убийства чем, я думаю, изменил весь сценарий, весь ход. Потому что я не исключаю, что могла быть украдена в российское посольство», — сказала Максакова.

Она считает, что о причастности ФСБ к убийству Вороненкова свидетельствует увольнение президентом РФ Владимиром Путиным Западно-Сибирского транспортного прокурора Сергея Феоктистова в июне 2017 года. Также Максакова усомнилась в том, что российские правоохранители выдадут Украине подозреваемого Тюрина.

Кроме того, советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк заявил, что РФ не выдаст Украине криминального авторитета Владимира Тюрина, заказавшего убийство Вороненкова.

«Ни при каких обстоятельствах Россия его не выдаст Украине», — сказал Шкиряк в эфире «Эспрессо.TV».

По его словам, Тюрину грозит ликвидация в России, потому что он слишком много знает.

«Самому Тюрину в России грозит ликвидация со стороны российских спецслужб, поскольку он является свидетелем их участия в заказе убийства Вороненкова», — добавил Шкиряк.

Ранее, адвокат Тюрина Сергей Беляк заявил, что его подзащитный не имеет отношения к убийству в Киеве бывшего депутата Государственной думы России Вороненкова.

По его данным, россиянина Вороненкова убили «украинские националисты». Тюрин «обвинения в свой адрес считает бредом», сказал Беляк.

Он уточнил, что его клиент никогда не имел никаких дел или споров с Вороненковым. По его мнению, участие Тюрина в спецоперации ФСБ по устранению Вороненкова исключено. Тюрин «притягивается к этому делу искусственно, необоснованно и надуманно», поскольку украинские власти не решаются напрямую обвинить ФСБ, заключил Беляк.

Как сообщалось, 9 октября генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Тюрину сообщено о подозрении в организации убийства россиянина Вороненкова. Он отметил, что в РФ будет направлен запрос о его экстрадиции. При этом генпрокурор не исключил возможности объявления в международный розыск, а также процедуры специального заочного осуждения, если в экстрадиции будет отказано.

Напомним, Денис Вороненков был убит в центре Киева 23 марта. Убийца Павел Паршев был уроженцем Севастополя и прошел службу в Нацгвардии Украины.