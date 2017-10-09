Москва, 9 октября, 2017, 21:50 — ИА Регнум. Если в России не появится эффективная законодательная база Арктики, пострадают интересы всей страны — способы модернизации арктического законодательства сегодня, 9 октября, обсудили участники первого пленарного заседания экспертного совета по вопросам законодательного обеспечения развития районов Крайнего Севера.

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Как сообщает пресс-служба Государственной думы РФ, члены совета обсудили принципиальные проблемы нормативно-правовой базы, которые мешают развитию российской Арктики.

«Перед нами стоят две основные задачи: принять рамочный закон «Об Арктической зоне РФ» и привести арктическое законодательство в соответствие требованиям времени», — заявил депутат Государственной думы Артур Чилингаров.

Напомним, как уже сообщало ИА REGNUM, в российском законодательстве насчитывается около 500 нормативно-правовых актов, связанных с Арктической зоной РФ. Большая их часть принята больше двадцати лет назад, и отсутствие системности вредит прогрессу российской Арктики.

Подготовка закона «Об Арктической зоне РФ» длится уже более четырех лет, за это время отработано пять вариантов закона. По словам Артура Чилингарова, проект может выйти на первое чтение в Госдуме до конца 2017 года.

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«Существует необходимость формирования системы центров компетенций — от федерального до муниципального уровня включительно, — считает заместитель председателя Государственной думы Ольга Епифанова. — Миссия Государственной думы — законодательно обеспечить решение региональных и отраслевых проблем».

Председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов отметил, что богатая полезными ископаемыми российская часть Арктики привлекает пристальное внимание других стран — как арктических, так и отдаленных от Северного полюса, и этот факт может затронуть интересы России.

Сколько бы ни было вложено денег в государственные проекты по развитию инфраструктуры Арктической зоны, внутреннее развитие макрорегиона невозможно без рядовых работников — местного или приезжего населения.

«Сейчас жить на Севере в материальном плане не интересно, поэтому все уезжают», — отметил командующий Северным флотом ВМФ России Николай Евменов.

Озвученный Николаем Евменовым факт подтверждают опросы студентов арктических вузов. Исследование, проведенное Арктическим центром стратегических исследований в 2017 году, показывает, что многие молодые профессионалы не готовы работать вахтовым методом, до сих пор превалирующим на северных территориях.

Впрочем, и оставаться жить за Полярным кругом желающих с каждым годом становится все меньше: в регионах фиксируется стабильная убыль населения за счет миграции. Выступая на заседании экспертного совета, губернатор Мурманской области Марина Ковтун назвала причиной этих проблем высокие издержки ведения хозяйственной деятельности и утрату некогда очень весомых материальных преимуществ работы в районах Крайнего Севера.

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По мнению членов экспертного совета, государству необходимо изменить финансирование системы здравоохранения и сформировать новую федеральную программу для северных территорий по материальному стимулированию кадров в Арктике. Примером может послужить проект госпрограммы «Арктический доктор», которую правительство Мурманской области предложило внедрить во всех регионах Арктической зоны. По аналогии с программой «Земский доктор», существующей с 2012 года, «арктическая» версия может поддержать врачей, переезжающих работать на Север в отдаленные города и села. Медицинским специалистам предлагается выплачивать по 2 млн рублей.

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По итогам заседания, прошедшего 9 октября, экспертный совет подготовит рекомендации, которые позволят выработать методологические подходы для формирования концепции новой стратегии развития районов Крайнего Севера.

Экспертный совет по вопросам Крайнего Севера при Государственной думе России был создан 7 июля 2017 года. В его состав входят депутаты Госдумы, представители законодательных и исполнительных органов федеральной власти, научного и бизнес-сообщества, общественных организаций.

Совещательный орган уполномочен подготовить предложения по совершенствованию законопроектов и иных документов, связанных с развитием районов Крайнего Севера, Арктической зоны и Дальнего Востока. Решения совета будут иметь рекомендательный характер.