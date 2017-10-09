Москва, 9 октября, 2017, 19:52 — ИА Регнум. Телеканал «Настоящее время» получил предупреждение от Министерства юстиции Российской Федерации о том, что он может в скором времени получить статус иностранного агента. Об этом сегодня, 9 октября, сообщает пресс-служба телеканала.

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Сообщается, что Минюст РФ направил в редакцию телеканала уведомление о том, что законом Российской Федерации «О средствах массовой информации» предусмотрена возможность установления ограничений для корреспондентов средств массовой информации тех государств, в которых имеются специальные ограничения для профессиональной деятельности журналистов средств массовой информации, зарегистрированных в Российской Федерации.

Иными словами, корреспонденты СМИ относящихся к странам, где притесняют российских журналистов, могут почувствовать подобные притеснения на себе.

Также сегодня стало известно, что аналогичные уведомления получили сайт «Idel.Реалии» и «Радио Свободы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти США продолжают беспрецедентное давление на российский иновещательный телеканал Russia Today. Чтобы сделать работу RT в США совсем уж невозможной, бюрократы из Вашингтона решили присвоить телеканалу статус «иностранного агента». Какая-либо деятельность физического или юридического лица с подобным статусом в США крайне затруднена. Фактически RT не сможет работать на американской территории.

Министерство иностранных дел Российской Федерации заявило, что Москва может принять адекватные ответные меры в отношении американских СМИ, работающих на российской территории, если давление на RT будет продолжено. Более того, российское законодательство дает право властям применять санкции к зарубежным СМИ, если в тех странах, к которым данные СМИ относятся, притесняют российских журналистов.

Напомним, радиостанция «Радио Свободы» — это полностью контролируемая американскими властями структура, которая осуществляет американскую пропаганду по всему миру. Эта радиостанция была создана американскими спецслужбами в годы холодной войны для работы на подрыв внутриполитической ситуации в странах Организации Варшавского договора, а также для антикоммунистической пропаганды.

Сайт «Idel.Реалии» входит в структуру «Радио Свободы» и освещает события в Татарии.

Телеканал «Настоящее время» — совместный медиапроект «Радио свободы» и «Голоса Америки» — ещё одного реликта холодной войны.