Москва, 9 октября, 2017, 19:36 — ИА Регнум. Бывший замминистра культуры России Григорий Пирумов, приговорённый к лишению свободы по «делу реставраторов» освобождён из зала суда в связи с фактическим отбытием срока наказания в СИЗО.

jhusemannde Расстегнутые наручники

Дорогомиловский суд Москвы 9 октября признал Григория Пирумова виновным в хищении средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия, и приговорил его к 1,5 годам колонии общего режима и штрафу в размере 300 тысяч рублей.

При этом суд постановил освободить Пирумова из-под стражи, так как он провёл 1,5 года в СИЗО «Лефортово». Одновременно с экс-замминистра из-под стражи прямо из зала суда были освобождены и все остальные фигуранты уголовного дела.

Отметим, что государственное обвинение просило приговорить Григория Пирумова к пяти годам колонии общего режима и штрафу в 1 млн рублей, а также лишить его государственных наград.

Напомним, Григорий Пирумов был задержаны в марте 2016 года. Вместе с ним по делу проходили ещё восемь экс-чиновников и бизнесменов. По данным следствия, фигуранты заключали государственные контракты на проведение реставрационных работ с заведомо завышенной стоимостью с целью хищения выделенных на это бюджетных средств.

Хищения были зафиксированы при реставрации Новодевичьего монастыря и Иоанно-Предтеченского монастыря, крепости Фридриха Великого в Калининградской области, Изборской крепости, Музея космонавтики в Калуге, драматического театре в Пскове, усадьбы Асеевых в Тамбове.