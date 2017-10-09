Пекин, 9 октября, 2017, 19:19 — ИА Регнум. Забавный инцидент на стеклянном мосту в Китае, который расположен на высоте 1180 метров, был заснят на камеру одним из туристов и выложен сегодня, 9 октября, на видеохостинг YouTube.

Wxrw123.com Самый длинный стеклянный мост в мире. Расположен над каньоном Чжанцзяцзе, КНР

На видеозаписи видно, как гид ведёт группу туристов и неожиданно под его ногами стеклянный настил моста, расположенного на высоте 1180 метров начинает «трескаться». Слышен даже характерный хруст стекла.

Гид в страхе и с криками падает на колени и пытается переползти на ещё не «треснувшую» часть моста, но и на ней появляются многочисленные трещины и слышен хруст стекла.

Поразительно, но в этот момент рядом с гидом совершенно спокойно по «трескающемуся» настилу моста проходит другой турист.

Оказалось, что создатели моста установили под стеклянным мостом панель со спецэффектами, которая изображает трескающиеся стекло. Представители Восточного Тайханшаня, где расположен этот стеклянный мост, сообщили, что сделали это для привлечения туристов, но не ожидали, что эта «шалость» вызовет такой переполох.