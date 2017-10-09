Киев, 9 октября, 2017, 19:16 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Украины и бывший лидер «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дмитрий Ярош поделился своими мечтаниями организовать зачистку в Донбассе и провести там парад победы, сообщает 9 октября «Апостроф».

Ярош на майдане. Февраль 2014 года

Украинский нацист заявил, что очень хочет зайти в Донецк, провести там зачистку и парад победы, плавно переходящие в посиделки в ресторане.

«Хочется. И я для этого всё делаю, что можно делать», — поведал предводитель националистов.

«Мы защищаем наше государство. Конечно, не идеально. Очень хотелось бы провести парад победы в Донецке. Зайти, зачистку провести, пройтись по городу, потом в ресторане посидеть на берегу реки», — цитирует Яроша «Апостроф».

По мнению Дмитрия Яроша, в этот ресторан он попадет раньше, чем пройдут десятилетия. Украинский нацист считает, что это произойдет «довольно скоро».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что намерен вернуть Донбасс и Крым под власть Киева «дипломатическими и политико-правовыми» методами. Не исключено, что после этого подельники Яроша займутся реализацией мечтаний о зачистке и походе в ресторан.