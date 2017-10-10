Минск, 10 октября, 2017, 04:43 — ИА Регнум. Представленный Александру Лукашенко проект декрета «О развитии предпринимательства» имеет своей целью облегчить жизнь предпринимателей в налоговой и административной сферах, и, по существу, представляет собой основной документ по либерализации экономики. Либеральные преобразования анализирует корреспондент ИА REGNUM Анастасия Полозкова.

falco Кредитная кабала

Либерализация экономики, объявленная приоритетной задачей еще в 2008 году, до сих пор не принесла Белоруссии пользы. Зато негативные эффекты налицо: экономика страны доказала свою неэффективность, кризис продолжается с 2011 года, а лоббисты либеральной экономики продолжают настаивать на ее перспективности. В Палату представителей Национального собрания внесен ряд соответствующих документов, призванных, казалось бы, «раскрепостить бизнес». Но, к сожалению, никакой «благоприятный бизнес-климат» не решает и не означает решения насущных проблем, из которых разруха в сельском хозяйстве, некачественные продукты, безработица — лишь некоторые.

Председатель Палаты представителей Национального собрания республики Владимир Андрейченко пообещал, что в парламенте в ближайшее время будут рассмотрены законопроекты о приватизации государственного имущества и привлечении иностранных инвестиций. Глава администрации президента Белоруссии Николай Снопков заявил, что пакет документов, куда входят декрет о развитии предпринимательства, декрет о цифровизации экономики, указ о порядке лицензирования и другие бумаги, Лукашенко подпишет уже скоро.

Стране действительно необходимы новые средства: либеральные преобразования не создают экономику, способную жить без кредитов. К 1 сентября 2017 года внешний государственный долг Белоруссии составил $15,7 млрд. Власти занимают $700 млн у России, вместе с тем привлекая $60 млн Всемирного банка для частных микро-, малых и средних предприятий. Провести экономическую либерализацию в виде поклона Западу и за его деньги — скользкий путь, на котором уже оступилась не одна страна.

Для чего проводятся подобные реформы, читайте в статье: Либерализация экономики — «шоковая терапия» для Белоруссии

Читайте также другие статьи Анастасии Полозковой, посвященные актуальным вопросам экономики и энергетики.