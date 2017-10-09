Тбилиси, 9 октября, 2017, 19:02 — ИА Регнум. Международный валютный фонд повышает прогноз прироста ВВП для Грузии на 2017 год с ранее заявленных 3,5% до 4,3%. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом на состоявшейся 9 октября встрече с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили заявила руководитель миссии МВФ Мерседес Вера Мартин.

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Основанием для улучшения прогноза она назвала «разумную политику правительства Грузии», экономическую стабильность основных торговых партнеров, а также возросшие показатели экспорта, туризма и инвестиций.

По словам Мерседес Веры Мартин, осуществление запланированных правительством Грузии реформ обеспечит высокий и инклюзивный рост экономики, что будет способствовать увеличению объемов частных инвестиций, производства, экспорта, а также повышению конкурентоспособности грузинской продукции.

По оценке руководителя миссии МВФ, Грузия в большинстве случаев перевыполнила определенные программой фонда цифровые критерии. Доходы превышают прогнозные показатели, а расходы соответствуют определенным программой фонда размерам. Возросшие доходы направляются на финансирование капитальных проектов и возмещение уплаченных сумм НДС.

Миссия МВФ 9 октября закончила двухнедельный оценочный визит в Грузию и подвела его итоги на пресс-конференции в администрации правительства Грузии, в которой принимали участие министр финансов Дмитрий Кумсишвили и президент Нацбанка Коба Гвенетадзе.

«Мы сумели создать новую, ориентированную на рост фискальную модель, целью которой является экономический рост и усиление макроэкономических показателей. Успешное завершение первого обзора подтверждает, что МВФ поддерживает экономическую политику правительства Грузии», — заявил после встречи министр финансов.

Подготовленный миссией первый обзор осуществления программы «Механизма расширенного финансирования» (Extended Fund Facility) совет исполнительных директоров фонда рассмотрит в ноябре. В случае его утверждения Грузии будет выделен второй транш в размере $42,3 млн, в результате чего финансирование программы увеличится до $84,6 млн.

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