Киев, 10 октября, 2017, 04:07 — ИА Регнум. С предложением лишить нелояльных донбассцев права голоса выступил депутат украинского парламента Мустафа Найем — тот самый, который призывал выходить на майдан «с чаем и хорошим настроением». Новую инициативу, появившуюся в «новой Украине», анализирует обозреватель ИА REGNUM Сергей Гуркин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Стирка

По мнению Найема, жители Донбасса, имеющие статус переселенцев и живущие на территории, контролируемой Украиной, не должны голосовать потому, что они, возможно, по факту живут с той стороны фронта, где и находится «центр их жизненных интересов». Кроме того, на территориях ЛНР и ДНР не должно быть никаких местных выборов, в противном случае донбассцы выберут власть, прямо представляющую интересы «не совсем украинских сил».

Эти вопросы Найем обсуждал с судьей Верховного суда Украины, который ответил, что по политическим причинам прав никого не лишают. Тем не менее вольготное обхождение майданной власти с законами тоже хорошо известно.

Насколько высока вероятность инициативе Найема или нечто подобного ей стать законом, читайте в статье: Донбассу не голосовать: политическая грань майданного нацизма

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