Москва, 9 октября, 2017, 18:50 — ИА Регнум. Спиртосодержащая непищевая продукция, спиртосодержащие пищевые добавки и ароматизаторы с содержанием алкоголя свыше 25 градусов, в том числе «Боярышник», снова может появиться на прилавках магазинов. Сегодня, 9 октября, истекает срок запрета на данную категорию товаров, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Боярышник

Очередного запрета со стороны Роспотребнадзора не последовало, следовательно, продажа жидкостей становится законной.

ТАСС со ссылкой на источник в финансово-экономическом блоке правительства сообщает, что рассматривается вопрос продления запрета на спиртосодержащую непищевую продукцию бытового назначения.

Источник отметил, что в правительстве продолжается подготовка подзаконных актов, запрещающих продажу данной категории товаров.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2016 года в Иркутске в результате пищевого отравления «боярышником» (концентрат для принятия ванн), погибли более 70 человек. После происшествия президент России Владимир Путин поручил ужесточить продажу спиртосодержащей непищевой продукции бытового назначения. 23 декабря 2016 года Роспотребнадзор запретил продажу таких жидкостей.

Запрет продевался несколько раз. 12 июля Роспотребнадзор продлил запрет на продажу жидкостей на три месяца.