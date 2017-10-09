Москва, 9 октября, 2017, 18:27 — ИА Регнум. В Совфеде унюхали нафталин в предложении Верховной Рады Украины ограничить поездки в Россию, передает корреспондент ИА REGNUM 9 октября.

Council.gov.ru Франц Клинцевич

На рассмотрение Верховной Рады Украины внесен законопроект, предусматривающий временное введение ограничений для граждан страны на поездки в Россию.

«Все это очень похоже на горячечный бред. Я даже не говорю про сам замысел — запрет на поездки в какую-либо страну прямо-таки отдает нафталином прошлого», — заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Закон просто неисполним, полагает сенатор.

«Даже при вступлении его в силу любой украинец при желании сможет въехать в Россию из любой другой страны. А потому столь «вдохновляющая» идея может быть реализована только при условии полного закрытия украинских границ», — заключил он.