Новосибирск, 10 октября, 2017, 03:34 — ИА Регнум. Даже самая тщательная проверка заемщика не дает банку гарантии, что деньги будут возвращены, более того — значительная (а, возможно, и крупнейшая) часть проблемной задолженности не обеспечена вообще ничем. О рисках, которые банки хотели бы переложить на страховые компании, рассказал в интервью корреспонденту ИА REGNUM Анне Алябьевой доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов Новосибирского государственного университета экономики и управления, доктор экономических наук Юрий Эзрох.

Nsuem.ru Юрий Эзрох

На 1 сентября текущего года доля просроченных более чем на 90 дней кредитов составила 8,5%, или 1 трлн рублей — сумму, равную доходу Москвы за 7 месяцев, Санкт-Петербурга — за два года, а Новосибирска — за 27 лет. В таких условиях банки стремятся — разумеется, за счет клиентов — переложить хотя бы часть потерь на страховые компании.

«Банки не вправе навязывать приобретение заёмщиками полисов страхования. Более того, в анкетах потенциальных заемщиков обычно включается специальный пункт, в котором указано, что заёмщик проинформирован об этом. Однако это не значит, что в процессе переговоров заемщику не дадут ясно понять, что банк без страховки кредит не предоставит. С другой стороны, предоставить или не предоставить кредит — право любого банка», — указывает Эзрох.

Меньше всего просроченных кредитов — в ипотеке, где люди в страхе потерять жилье стараются вернуть долг всеми силами. В случае с кредитами до 300 000—500 000 руб. борющиеся за клиента банки более лояльны, обычно предоставляя их без поручительств и залогов. Если же клиент перестает платить, то суд — первый, но не самый действенный вариант. Исполнение судебных решений в пользу банков крайне неэффективно. Второй вариант — коллекторы, скупающие банковские долги за копейки. Поэтому банки и требуют от заемщиков приобретать страховые полисы, страхуются обычно жизнь, получение инвалидности I и II группы, потеря трудоспособности.

Подробнее об особенностях страхования заемщиков читайте в интервью: Банки — не альтруисты, или Кто повинен в закредитованности граждан

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