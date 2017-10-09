Барселона, Испания, 10 октября, 2017, 02:59 — ИА Регнум. Прошедший каталонский референдум вызвал реакцию испанских властей, которую однозначно можно определить как отвратительную. Какие вопросы ставят события вокруг самоопределения Каталонии и почему сложности, связанные с этим событием, возможно, только начинаются, рассказывает в своей статье политический аналитик, постоянный автор ИА REGNUM Михаил Демурин.

Каталония

Не зря вопрос референдума был сформулирован следующим образом: «Хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?». Таким образом, инициаторы референдума обратились к традициям Республики, организовав своих сторонников выйти не только за автономию, но и против существующей в Испании монархии.

Тем не менее, коллизия, связанная с законностью референдума, может тянуться еще некоторое время. Принцип права народов на самоопределение существует в тесной связи с действительностью, и осуществляться бесконфликтно не может по определению. Противоречие с другим основополагающим принципом международного права — территориальной целостности государств — создает наибольший конфликтный потенциал. Впрочем, это противоречие не должно отменять осуществление обоих принципов во взаимосвязи, сообразно обстоятельствам и в соответствии с международным правом.

Каковы особенности взаимосвязи этих двух принципов в случае с Каталонией, читайте в статье:Каталонцы — не только за независимость, но и против монархии

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