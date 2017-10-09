Чебоксары, 9 октября, 2017, 18:03 — ИА Регнум. За ситуацию на муниципальном унитарном предприятии «Чебоксарское троллейбусное управление» (ЧТУ) в конечном счёте ответит директор: республиканские власти переложили ответственность на муниципальные власти, а руководство города, в свою очередь, — на директора предприятия. Между тем на минувшей неделе чебоксарские троллейбусы в буквальном смысле попали под обстрел: одного из «рогатых» обстреляли из пневматической винтовки, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Троллейбусные линии

Напомним, на прошлой неделе стало известно о судебном иске в отношении ЧТУ. С требованием о введении процедур банкротства выступила АО «Чувашская энергосбытовая компания», ссылаясь на 157 646 023,72 рублей долга. Дата рассмотрения заявление не назначена. Иску предшествовало совещание в минэкономразвития Чувашии с участием министра Владимира Аврелькина и главы минтранса Владимира Иванова об изменении графика движения троллейбусов в городе Чебоксары с целью оптимизации расходов, однако эти попытки пресекаются правительством региона в лице двух министерств. Решения по выводу предприятия из кризиса не предлагаются.

После подачи иска отреагировал минтранс Чувашии. Министр Владимир Иванов заявил, что «одной из основных причин» долгов стал рост тарифов на электрическую энергию.

«По сравнению с прошлым годом они увеличились на 25%. Перевозки троллейбусами в Чебоксарах, безусловно, продолжатся. Перед республиканскими и муниципальными властями стоит задача разрешить финансовый вопрос, стоящий перед троллейбусным управлением. В рамках существующего законодательства на это есть время, 3−4 месяца», — приводит позицию главы минтранса его пресс-служба.

При этом республиканские власти кивают в сторону муниципалитета, заявив, что руководству Чебоксар «рекомендовано (как учредителю) оказать содействие предприятию по ликвидации задолженности за потребленную электрическую энергию».

Marcela Штанги троллейбуса на контактной сети

В свою очередь, в столичной администрации данный вопрос подняли сегодня, 9 октября, на городской планёрке. Было отмечено, что перед предприятием ставилась задача оптимизировать расходы, но глава администрации Алексей Ладыков остался недоволен принимаемыми мерами.

«Пока не вижу результатов. В октябре необходимо выйти на текущие платежи. В убытки мы больше входить не можем. Вникните, проанализируйте ситуацию. Если не справитесь, буду ставить вопрос об освобождении от должности», — подчеркнул Алексей Ладыков.

Отметим, что предприятие попало под обстрел не только в судебном и информационном плане. На минувшей неделе обстреляли один из троллейбусов. По данным ЕДДС, на улице Гагарина «с проезжающей автомашины произведены выстрелы из пневматического оружия по троллейбусу М-19». Растрескались два салонных стекла, пострадавших нет. Проводится расследование.

По данным властей, «Чебоксарское троллейбусное управление» осуществляет перевозку по 18 маршрутам, подвижной состав включает 265 троллейбусов. Предприятие на сегодняшний день осуществляет 61,8% перевозок пассажиров города. За 8 месяцев 2017 года перевезено 41 млн человек. На предприятии работают около 2 тыс. человек, долгов по зарплате нет.

В 2017 году из бюджета Чебоксар выделено почти 25 млн рублей на погашение долгов за электроэнергию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, чтобы дать новую жизнь муниципальным и государственным перевозчикам, в Чебоксарах планируют провести транспортную реформу. С 1 июля 2018 года предусмотрена отмена 21 муниципального маршрута и изменение схем движения 15 маршрутов. Проектом документа также предлагается снизить уровень дублирования городских маршрутов с 28 до 19 в центральной части города, довести до 36% долю автобусов средней и большой вместимости, обновить на треть подвижной состав.

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