Москва, 9 октября, 2017, 18:28 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануль Макрон положительно отреагировал на приглашение принять участие в петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2018 году, которое президент России Владимир Путин сделал в ходе телефонного разговора в сентябре, сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков 9 октября, передает RT.

Kremlin.ru Эммануэль Макрон

«Президент Франции сказал, что он был бы готов с удовольствием принять участие в Петербургском экономическом форуме», — сказал Ушаков.

Помощник президента добавил, что Путин приглашал своего французского коллегу посетить Россию на встрече лидеров двух стран в Версале в конце мая.

«Приглашение принято, конкретные сроки пока не обсуждаются», — добавил Ушаков.

Он также не исключил, что Макрон прибудет с визитом до ПМЭФ-2018.

Как сообщало ИА REGNUM, встреча двух президентов в Версале состоялась 29 мая 2017 года. В ходе переговоров лидеры России и Франции обсудили ситуацию в Сирии и на Украине, а также был поднят вопрос двухсторонних отношений.