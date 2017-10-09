Москва, 9 октября, 2017, 17:57 — ИА Регнум. Дорогомиловский суд Москвы приговорил бывшего замминистра культуры России Григория Пирумова к лишения свободы по делу о хищении средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия, передает 9 октября агентство «Москва».

Цитата из к/ф «Берегись автомобиля». Реж. Эльдар Рязанов. 1967. СССР «Тебя посодют, а ты не воруй»

Срок заключения пока не оглашён. Государственное обвинение просило приговорить Пирумова к пяти годам колонии общего режима и штрафу в 1 млн рублей, а также лишить его государственных наград.

Для остальных фигурантов дела прокурор запросил условные сроки до четырёх лет и шести месяцев, а также штрафы до 800 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, Григорий Пирумов и ещё несколько человек были задержаны в марте 2016 года. В декабре того же года премьер-министр Дмитрий Медведев уволил его с должности замминистра культуры.

Григорию Пирумову было предъявлено обвинение в хищении бюджетных средств при реставрации крепости Фридриха Великого в Калининградской области. Уголовное дело было возбуждено в отношении ещё ряда чиновников Минкультуры.

В настоящее время в деле фигурирует семь эпизодов хищения бюджетных средств. Помимо указанного объекта, хищение средств произошло при реставрации Изборской крепости, в московском Новодевичьем монастыре и Иоанно-Предтеченском монастыре, в драматическом театре в Пскове, Музее космонавтики в Калуге, усадьбе Асеевых в Тамбове.

Напомним, первый приговор по резонансному делу о масштабных хищениях бюджетных средств Минкультуры был вынесен в июле 2017 года. Советник генерального директора ООО «Линнит консалтинг» Никита Колесников, участвовавший в обналичивании похищенных средств, получил пять лет лишения свободы условно. Отметим, ранее Никита Колесников был фигурантом уголовных дел в Чувашии, но в отношении него все они прекращались.