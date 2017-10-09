Ставрополь, 9 октября, 2017, 17:56 — ИА Регнум. На Ставрополье раскрыта преступная схема заработка на умерших жителях Промышленного района краевой столицы. Участниками схемы стали предприниматель, фирма которого занималась предоставлением ритуальных услуг, и сотрудники полиции, сообщили ИА REGNUM 9 октября в пресс-службе СКР по региону.

Мвд.рф Полиция

По данным следствия, владелец частной коммерческой организации предложил сделку участковым отдела полиции № 3 управления МВД по городу Ставрополю. Он пообещал оплачивать их услуги по предоставлению информации о фактах смерти граждан на территории Промышленного района. В феврале и марте 2017 года полицейские заработали девять тысяч рублей за сообщения о восьми таких фактах. Денежные средства были перечислены им на банковскую карту.

Предприимчивый владелец фирмы по предоставлению похоронных услуг стал фигурантом уголовного дела по статье УК РФ «Мелкое взяточничество». Расследование уголовного дела продолжается. А вот в отношении сотрудников полиции организована служебная проверка.

«В настоящее время один сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Двое непосредственных руководителей привлечены к дисциплинарной ответственности. Проведение проверки продолжается», — цитирует пресс-службу ГУ МВД по Ставропольскому краю «Блокнот».

Стоит отметить, что такие примеры сговора владельцев фирм ритуальных услуг и сотрудников полиции и врачей скорой помощи не новы. Так, в августе 2017 года в Тамбове был осужден бывший сотрудник дежурной части полиции, который брал взятки за сообщение ритуальной компании служебной информации о факте смерти граждан и месте нахождения их трупов.

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За данные об умерших в течение года он получил за свои услуги более 160 тысяч рублей. Предприимчивому полицейскому назначили наказание в виде семи лет лишения свободы условно с лишением права занимать определенные должности сроком на три года.

Еще один сотрудник полиции, который зарабатывал на покойниках, был осужден в Костроме в июле 2017 года. Оперативный дежурный дежурной части отдела полиции № 2 городского управления МВД получил три года лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года с лишением права занимать должности в правоохранительных органах в течение двух лет и двух месяцев.

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В 2014—2015 годах 540 тыс. рублей заработали двое бывших сотрудников дежурной части полиции Тюмени, которые за взятки продавали информацию о смерти граждан. Они отправляли одной из тюменских предпринимательниц и ее сожителю, занимавшихся оказанием ритуальных услуг, смс-сообщения о смерти граждан и номера телефонов лиц, сообщивших о покойниках в полицию. Суд назначил экс-полицейским штрафы в размере 1,5 млн рублей и 1,3 млн рублей.

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