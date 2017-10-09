Варшава, 10 октября, 2017, 02:27 — ИА Регнум. Есть мнение, что Дуда следует курсом, который заключается в укреплении его политического лагеря вокруг президентского дворца и в перспективе — партии Кукиз'15. И это при том, что два года назад Дуда избирался от «Права и Справедливости», которую граждане сейчас предпочитают прочим, потому ожидалось, что на второй срок он пойдет от этой же партии. Но Дуда пошел другим путем, бросив перчатку главе «Права и Справедливости» Ярославу Качиньскому, наиболее могущественному политику страны. Сам Качиньский сказал Дуде прямым текстом, что не считает обоснованным при наличии стабилизированной политической системы вводить в Польше президентскую систему, что, в свою очередь, —

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дуда

«…Всегда создает риск, что человек без соответствующего политического опыта, без навыков, а иногда может произойти, что — только, пожалуйста, не относите это к пану Дуде — человек со злой волей получает очень большую власть и без реального контроля», — пояснил Качиньский.

Почему с ним согласны не все, читайте в статье: Восток — дело тонкое, а Польша — еще тоньше

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