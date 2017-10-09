Киев, 9 октября, 2017, 17:55 — ИА Регнум. В электронной системе Верховной рады Украины зарегистрирован законопроект об ограничении права украинцев на выезд в Российскую Федерацию. Законопроект был зарегистрирован сегодня, 9 октября.

Perohanych Верховная Рада Украины

Официальное название законопроекта — «Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно введения временного ограничения права граждан Украины на выезд из Украины в государство-агрессор)». «Агрессором» украинские власти называют Россию.

Напомним, 1 сентября текущего года президент Украины Пётр Порошенко ужесточил правило въезда иностранных граждан на территорию Украины. Прежде всего, эти правила касаются российских граждан. Чтобы въехать на Украину российские граждане теперь должны предъявлять исключительно биометрические паспорта, а также заполнять специальные анкеты на сайте МИД Украины, где должны указывать свои персональные данные, в частности, место работы, цель поездки на Украину, места пребывания на Украине и другое.

13 сентября, кабинет министров Украины поручил МИД и СБУ внести Россию в список стран миграционного риска данная мера предусмотрена в рамках утверждённого на заседании плана выполнения указа президента «Об усилении контроля за въездом на Украину, выездом с Украины иностранцев и лиц без гражданства, соблюдения ими правил пребывания на территории Украины».

При этом Киев до сих пор не решается ввести визовый режим с Российской Федерацией, так как Москва в ответ сделает тоже самое. А это скажется на миллионах украинцев, которые ежегодно отправляются на заработки в Россию.