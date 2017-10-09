Нижний Новгород, 9 октября, 2017, 17:44 — ИА Регнум. Нижегородские следователи пытаются вернуть в Россию краденую картину Ивана Шишкина, которая в настоящий момент находится в Национальном художественном музее Белоруссии.

Иван Шишкин. Лес. Ели. 1897

Эпизод с картиной стал лишь одним из многих в уголовном деле в отношении банды, состоящей из граждан России и Белоруссии.

В ходе расследования установлено, что шестеро обвиняемых причастны к совершению 18 эпизодов хищений, грабежей, разбойных нападений, в том числе хищения, совершенного из Вязниковского историко-художественного музея Владимирской области в 2013 году картин художников И.И. Шишкина «Лес. Ели», С.Ю. Жуковского «Первый снег», К.А. Коровина «Рыболов».

А началось расследование после того, как в ноябре 2016 года в Нижегородской области ночью на федеральной трассе Нижний Новгород — Саратов обвиняемые обстреляли патрульный полицейский автомобиль, в котором находились сотрудники ДПС, и скрылись.

В ходе следствия выяснилось, что похищенная картина Шишкина «Лес. Ели» находится на территории Белоруссии в музее, куда она была передана после обнаружения и изъятия белорусскими компетентными органами.

Следственными органами СК РФ инициирован вопрос о возвращении картины на территорию России.