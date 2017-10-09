Екатеринбург, 9 октября, 2017, 17:30 — ИА Регнум. Новость о том, что депутат Государственной думы Александр Бурков назначен врио губернатора Омской области, для уральцев стала неожиданной. Впрочем, некоторые эксперты предполагали, что ему может быть предложен пост главы какого-либо региона.

Kremlin.ru Александр Бурков

Как заявил корреспонденту ИА REGNUM уральский политик, сопредседатель партии «Российский Общенародный Союз» Евгений Артюх, Александр Бурков уже давно в политике и прошёл хорошую школу, начиная с движения Антона Бакова (кандидат на пост губернатора Свердловской области 2003 года, глава Монархической партии России) «Май».

"Был региональным министром и депутатом нескольких созывов, депутат Госдумы с 2008. Послужной список таков, что можно с уверенностью говорить о том, что Александр Бурков освоил правила игры и знает, как по ним играть. К тому же по возрасту тоже попадает в тренд нового путинского призыва губернаторов», — отметил Евгений Артюх.

«При этом нужно понимать, что Омская область регион сложный, хотя простых регионов на самом деле нет. И тем не менее придётся разгребать многое и пытаться как-то вытаскивать. Много зависит от того, как ему удастся сформировать команду и есть ли у него команда», — сказал Артюх.

Он добавил, что эта проблема всех выдвиженцев-варягов последней волны.

«Они приходят в регионы извне, не являясь выходцами из этих регионов. С одной стороны, ротация и свежая кровь, с другой — слабое знание специфики региона, отсутствие связи с местными кадрами. Набрать же полностью команду из варягов тоже проблематично», — говорит эксперт.

Назначение Буркова активно обсуждают в социальных сетях и на форумах. Примечательно, что вопрос о команде нового главы Омской области муссируется и там. Некоторые граждане даже выражают надежду на то, что он заберёт с Урала своих однопартийцев.

Некоторые интернет-пользователи полагают, что назначение главой Омской области, наверное, не то, о чём мечтал Бурков.

«Но, видимо, в Кремле решили, что раз человек хочет стать губернатором, то название региона особого значения уже не имеет», — предполагает один из пользователей соцсети Facebook, видимо, намекая на участие Буркова в выборах губернатора Свердловской области 1999 года.

А бывший помощник уральского полпреда Игоря Холманских Андрей Перла называет Буркова человеком выдающихся достоинств.

«Он справится, я уверен. И с очень сложной внутриполитической ситуацией, и с задачей наращивания собственной популярности, и с любыми вопросами экономической политики», — заявил он в соцсети.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, уроженец Свердловской области, депутат Государственной думы Александр Бурков назначен врио губернатора Омской области. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин. На этом посту он сменил Виктора Назарова, который возглавлял регион с 2012 года.