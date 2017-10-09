Москва, 9 октября, 2017, 17:21 — ИА Регнум. В России нужно легализовать обмен криптовалют на национальную валюту. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 октября, об этом в ходе заседания экспертного совета по развитию финансовых технологий заявил его глава, зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку Мартин Шаккум («Единая Россия»).

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«Самое важное и необходимое, но, конечно, недостаточное условие — это легализация обмена криптовалют на фиатную валюту, то есть на рубли. При этом, не хотелось бы, чтобы мы пошли по пути некоторых стран и вводили бы какой-то налог на оборот криптовалют, потому что по сути дела, любой налог будет являться запретительным», — заявил Шаккум.

По его словам, Япония, которая полностью легализовала биткоин и другие криптовалюты, в начале ввела налог на его использование в размере 8%. Однако в довольно короткий срок страна отказалась от этого: теперь обмен криптовалют в Японии не облагается никакими видами налогом.

«Без обмена на фиатные деньги криптовалюты вообще мало чего стоят», — уверен депутат.

Между тем, по словам Шаккума, следует прописать четкие правила и критерии для тех, кто сможет заниматься обменом криптовалют на рубли.

«Право обмена необходимо предоставить тем, кто сегодня находится под контролем Росфинмониторинга — это банки и платежные системы. Затем можно ввести постепенно некие виртуальные обменники», — рассказал Шаккум.

При этом, по его словам, обмен криптовалют на рубли будет весьма прибылен для банков, поскольку уровень комиссии при этом будет выше, чем при стандартном обмене валют. Впрочем, это не единственные плюсы регулирования, считает депутат.

«Каждый клиент, который меняет криптовалюту на рубли, идентифицируется, соответственно идентифицируется его кошелек. Как только мы уходим на эту систему, оборот становится прозрачным, причем намного прозрачнее любой валюты, потому что подавляющее большинство криптовалют — на открытых платформах, на открытом блокчейне, и их оборот подконтролен, неанонимен и, по сути дела, легален, если мы будем контролировать все точки входа и выхода из криптовалюты», — уверен Шаккум.