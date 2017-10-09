Москва, 9 октября, 2017, 17:53 — ИА Регнум. В рамках предстоящих президентских и мэрских выборов в Москве появление даже потенциального лидера, способного объединить оппозицию и пользующегося заочной поддержкой её неформальных лидеров, представляет собой огромные риски, заявил корреспонденту ИА REGNUM политтехнолог Артём Репринцев, комментируя назначение депутата КПРФ Мосгордумы Андрея Клычкова на должность врио губернатора Орловской области.

Klychkov.com Андрей Клычков

«После того как Навальный высказал свою позицию о том, что готов поддержать коммунистов, в частности, Андрея Клычкова на выборах мэра, Клычков автоматически стал потенциально более опасен, и его политический вес и электоральная поддержка протестно настроенных граждан столицы в рамках избирательной кампании могли вырасти многократно», — считает Репринцев.

По словам Репринцева, главная проблема оппозиции — отсутствие не только чёткой политической и экономической программы, но и одного лидера. Оппозиция слишком разобщена, и любая её систематизация представляет риск для действующей власти. Навальный, в соответствии с действующим российским законодательством, не будет допущен до президентских выборов. Возникает вопрос, кто станет лидером оппозиции и объединит огромное протестное поле столицы.

«С этой точки зрения всё сделано правильно, Зюганов и Клычков абсолютно верно расставили приоритеты. Для Клычкова лучше всего подходит выражение: «Лучше быть действующим губернатором, чем проигравшим мэром», — отметил Репринцев.

Он добавил, что ранее Клычков уже состоял в резерве управленческих кадров президента на главные административные должности и прошел курс «Программа развития кадрового управленческого резерва», поэтому его назначение на ту или иную должность рано или поздно могло состояться. Однако не стоит считать, что назначение Клычкова на пост и.о. губернатора Орловской области является для него подарком — область имеет не лучшие экономические показатели, и рост социального напряжения довольно высок. Политтехнолог считает, что избирательная кампания сменщика Потомского от той же партии будет напряженной и непростой.

«Зюганову же, в свою очередь, отъезд Клычкова также был желателен, он сохранил отношения с действующей властью и укрепил свои позиции на региональном уровне. Направив представителя от своей партии на губернаторство в Орловскую область, он сохранил за своей партией место губернатора в «красном регионе» и, возможно, подготовил место председателя фракции КПРФ в Московской городской Думе для своего внука — депутата МГД Леонида Зюганова», — заключил спикер.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, Клычков назвал неожиданностью своё назначение на должность врио губернатора Орловской области. Новое кресло депутат получил в результате досрочного сложения полномочий Вадима Потомского, которого отправил в отставку президент России Владимир Путин.

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