Киев, 9 октября, 2017, 17:17 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура Украины завершила расследование убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Уголовное дело в отношении подозреваемых, в том числе и организаторов, передается в Шевченковский суд Киева. Об этом 9 октября на брифинге в Киеве заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

Личный фотограф Вороненкова Беглый депутат Денис Вороненков

«По результатам масштабного расследования удалось установить всех участников преступной группы, в том числе заказчиков, организаторов и исполнителей, причастных к этому убийству. Удалось воссоздать полную хронологию событий — от подготовки преступления до задержания подозреваемых лиц… В январе 2017 года в качестве свидетеля он (Вороненков — ИА REGNUM ) предоставил свидетельства главной военной прокуратуре в качестве свидетеля в деле о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича, а также о других преступлениях против основ национальной безопасности Украины со стороны высокопоставленных лиц Российской Федерации. Руководство ФСБ совместно с руководителями преступного мира России подготовили действия по убийству или устранению, с их точки зрения, чрезвычайно ценного свидетеля», — сказал Луценко.

«Сейчас мы сообщаем официально, что передаем в суд материалы производства по факту убийства Вороненкова Дениса Николаевича и покушения на умышленное убийство его охранника по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины», — добавил генпрокурор.

По словам Луценко, следствие установило, что убийство совершил киллер Павел Паршов по предварительному сговору с четырьмя гражданами Украины: Василенко, Лосем, Левенцем и Тарасенко.

«Расследование этого преступления происходило в тесной координации с правоохранителями всех силовых структур. Отдельная благодарность следователям столичной прокуратуры, Департаменту уголовного розыска МВД Украины…, а также главному управлению разведки минобороны Украины, которые очень помогли работе следствия. Непосредственно исполнитель Паршов был застрелен во время совершения преступления, Лось и Тарасенко задержаны, Василенко и Левенец находятся в розыске вне границ Украины. Следствие установило, что это убийство — заказное. Такого рода убийства в нашей стране раскрываются чрезвычайно редко», — заявил Луценко.

Он сообщил, что фактическим заказчиком убийства Вороненкова назван бывший гражданский муж Максаковой российский криминальный авторитет Владимир Тюрин.

«Мы уверены, что убийство Дениса Вороненкова связано с его свидетельствами относительно «присутствия российских войск» на территории Украины, а также относительно госизмены Виктора Януковича… Фактическим заказчиком убийства, по информации Главного управления разведки минобороны Украины, что подтверждено следствием столичной прокуратуры, стал подконтрольный ФСБ криминальный авторитет Тюрин Владимир Анатольевич, гражданин Российской Федерации 1958 г.р., ранее судимый за изнасилование группой лиц, кражи и хулиганство. Заказчик имел личный мотив убийства — 8 лет он был гражданским мужем Максаковой, которая во время убийства была женой господина Вороненкова», — уточнил Луценко.

Глава ГПУ отметил, что Тюрину уже сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных рядом статей Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 27, п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 27, п. 11 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 27, п. 6 ч. 12 ст. 115. Речь идет об умышленном убийстве из корыстных целей, организации умышленного противоправного причинения смерти другому человеку, умышленном убийстве, совершенном по заказу, а также организации противоправного причинения смерти другому человеку, совершенного по предварительному сговору группой лиц. Организатор находится на территории России. Также сообщено о подозрении Василенко и Левенцу. Их местонахождения устанавливают. Левенец объявлен в международный розыск.

Луценко проинформировал, что в рамках производства были допрошены более 350 свидетелей, обработаны сотни записей камер видеонаблюдения, их объем составил почти 3 терабайта. Также проведено 60 обысков и почти 30 судебных экспертиз. Он добавил, что ГПУ будет просить об экстрадиции Тюрина, а также не исключает объявления его в международный розыск и заочного осуждения.

В свою очередь, украинский политолог, президент Центра инновационного консалтинга «КДА» Дмитрий Корнейчук считает, что ликвидацией Вороненкова Кремль хотел запугать президента Украины Петра Порошенко и других высокопоставленных украинских чиновников.

«Кстати, в отличие от Луценко, моя позиция не поменялась. Убийство Вороненкова — это была публичная казнь в центре Киева, устроенная Кремлем. Цель? Во-первых, показать Порошенко, Авакову, Турчинову и прочим, что такая участь может ждать каждого из них, если не начнется мирный процесс на Донбассе. Кстати, с того времени начались заигрывания Авакова с Кремлем. А Порошенко перестал в любых публичных выступлениях упоминать Путина. Ну, а прогресс на Донбассе мы все уже увидели. Во-вторых, Кремль показал собственной элите, что судьба Вороненкова ждет каждого, кто будет в системе кормиться, а потом сбежит и начнет поливать помоями «Хозяина». В-третьих, перед президентскими выборами Кремлю не надо было шоу, которое собиралась устроить Украина с судом над Януковичем. Поскольку львиную долю времени там бы обсуждались действия России в 2014-м в Крыму и на Донбассе. А Вороненков бы там лично вещал перед зарубежными СМИ, как через него проходили документы о захвате Крыма», — пишет Корнейчук на своей странице в Фейсбук.

В то же время российский журналист Александр Невзоров не верит в причастность ФСБ к ликвидации Вороненкова.

«Не та фигура, чтобы ради него ФСБ оторвала задницу от стула, потому что мы помним его слезы в момент присоединения Крыма, слезы восторга. Мы помним его борьбу с покемонами, мы помним все маразмы, которыми отличался этот персонаж. Было видно, что он под влиянием какой-то криминальной опасности быстренько перелицевался и думал, что быстренько сбежит в Украину, где не достанет его злой рок», — сказал Невзоров в эфире телеканала «112 Украина».

При этом находящийся на Украине экс-депутат Госдумы Илья Пономарев считает, что российские силовики могут передать Украине подозреваемого Тюрина.

«У РФ есть выбор. Если они его (Тюрина — ИА REGNUM ) не выдадут и тем самым будут покрывать, значит, они подпишутся, что за этим стоит российское государство и российские спецслужбы. Если выдадут, он может рассказать, кто его на самом деле просил (организовать убийство Вороненкова — ИА REGNUM ). Мне кажется, что сейчас господину Тюрину жить будет небезопасно в России», — считает Пономарев.

Депутат Украины от фракции «Народный фронт», советник главы МВД Украины Антон Геращенко не удивлен, что ГПУ установило причастность ФСБ к ликвидации Вороненкова.

«Как я и предположил ещё в день убийства Дениса Вороненкова, его заказчики действовали по указке российских спецслужб. Сегодня мою версию в полной мне подтвердил генеральный прокурор Юрий Луценко. Следствие получило неопровержимые доказательства того, что заказчиком убийства был бывший гражданский муж Марии Максаковой, известный криминальный авторитет, «вор в законе» — Владимир Тюрин. Ни для кого не секрет, что российские, а ранее советские спецслужбы активно использовали криминалитет, воров в законе, урок, для прикрытия расправы с неугодными, инакомыслящими под уголовные, а не политические убийства… Главной целью заказчиков, управлявших своими марионетками, было запугать российских политиков и бизнесменов, которые подумывали о том, чтоб последовать за Денисом Вороненковым и Марией Максаковой и получить убежище в Украине», — пишет Геращенко в Фейсбук.

Вдова Вороненкова, оперная певица Мария Максакова пока не прокомментировала выводы ГПУ. Ранее Максакова назвала первый брак с Тюриным «роковой ошибкой». При этом певица сомневалась, что он мог быть заказчиком «каких-то таких вещей».

Как сообщалось, 23 марта в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Вороненкова. Охранник депутата застрелил киллера, которым оказался уроженец Севастополя, который прошел подготовку в школе для диверсантов в РФ, а затем поступил на службу в Нацгвардию Украины, Павел Паршов.