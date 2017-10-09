Ярославль, 9 октября, 2017, 17:05 — ИА Регнум. В Ярославле предприниматели просят мэра Ярославля пресечь незаконные действия органов местного самоуправления по демонтажу вывесок. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Демонтаж вывески, выполненной не по норматииву

Мэрия Ярославля издала в апреле этого года постановление «О размещении информационных конструкций на территории города Ярославля», где прописаны правила: вывески должны представлять собой отдельно стоящие буквы, без подложки, выполненные из камня, дерева, металла или стекла. Их общая площадь не должна превышать 0,75 кубических метра. Если вывески не соответствуют этим параметрам, то предпринимателей ждет демонтаж вывесок и штраф — до 5 млн рублей. В зоне ЮНЕСКО речь идет уже о суммах до 20 млн рублей.

В Ярославле предприниматели жалуются, что методы исполнения мэрского постановления не очень законны: «сотрудники мэрии фотографируют фронтоны здания и говорят, что надо избавиться от вывески в течение 10 дней. Никаких уведомлений о проведении проверок нам не высылают, актов проверки владельцам вывесок не дают». Вывески зачастую спиливаются в ночное время и увозятся в неизвестном направлении. В арбитражный суд Ярославской области уже поступили первые заявления на действия сотрудников мэрии при демонтаже вывесок.

Председатель ярославского отделения общественной организации «Деловая Россия» Иван Парамонов обратился к мэру Ярославля Владимиру Слепцову: «Фактически постановлением закрепляется возможность органов власти изъять собственность субъекта предпринимательства. Данное положение прямо противоречит Конституции РФ, действующему федеральному и региональному законодательству».

Солидарен с этим словами председатель регионального отделения организации «ОПОРА России» Сергей Выржиковский. По его мнению, исполнение правил мэрии не только незаконно, но и влечет потерю «самоидентификации хозяйствующих субъектов среди потребителей». Сергей Выржиковский в обращении к мэру говорит, что эта игра по правилам мэрии Ярославля снижает конкурентоспособность и доходность предпринимателей, которые формируют городской и региональный бюджеты, дают ярославцам рабочие места.

Сергей Выржиковский и Иван Парамонов просят мэра Ярославля пресечь незаконные действия органов местного самоуправления по демонтажу вывесок и восстановить нарушенные права предпринимателей.