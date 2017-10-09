Калуга, 9 октября, 2017, 17:29 — ИА Регнум. Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов 9 октября подписал акты приёмки работ по установке леерных ограждений во дворах центральной части областного центра, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской думы Калуги.

Фото пресс-службы городской думы Калуги Александр Иванов пописал акты приемки работ по установке леерных ограждений

«Наш город по праву считается одним из самых зеленых городов России, — заявил Александр Иванов. — Жители активно принимают участие в конкурсах «Калуга в цвету» и благоустраивают придомовые территории. Я считаю, что стоянка автотранспорта на зеленых насаждениях просто недопустима! В связи с этим, мы, совместно с жителями, приняли решение об установке леерных ограждений. Работой подрядной организации жители остались довольны».

Комиссией были приняты работы по установке леерных ограждений во дворах дома № 92 по улице Дзержинского, дома № 76 по улице Кирова дома № 12 на площади Победы.