Курган, 9 октября, 2017, 16:52 — ИА Регнум. Три месяца в микрорайоне Черёмухово города Кургана нет центрального водоснабжения из-за аварии на трубопроводе. Столько же месяцев ремонтники не могут подобраться к трубам, так как коммуникации проложены по частной территории. Об этом поведали жители 20 домов с улицы береговой этого поселка в группе социальной сети, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Когда в июле 2017 года произошла авария на сетях, ранее арендовавший трубы ООО «Водный союз» заявил, что с 2013 года на 49 лет сети находятся в частной собственности. Кроме того, сама новоявленная собственница, когда подписывала договор аренды земли в горадминистрации, была не в курсе, что отныне она отвечает за состояние труб на своём участке и будет ответственна рублём за прорыв и ремонт сетей.

«При заключении договора аренды не было указано, что участок обременен сетями и необходимо обеспечить доступ для ремонта коммуникаций», — говорится в ответе ООО «Водный союз» жителям обезвоженных домов.

Арендатор участка в шоке. Когда-то она взяла землю под строительство дома, хотя всё это было завуалировано под предлогом эксплуатации и обслуживания бани, которой на заросшем бурьяном участке лет 15 уже не было. Сейчас она боится пускать ремонтников в свои владения, чтобы не терять деньги, ведь авария показала изношенность труб, которые ей придется менять за собственный счет. Арендатор, по ее словам, пыталась урегулировать ситуацию, но в горадминистрации и в ООО «Водный союз» не желают платить за уже чужие трубы. На сервитут (ограниченное право пользования чужой землей — прим. ИА REGNUM ) в мэрии, по словам хозяйки участка, не идут — дорого для Кургана.

Для жителей 20 домов частного городского сектора наступил, мягко выражаясь, нелёгкий период. В микрорайоне нет колонок, колодцы на дворовых территориях тоже отсутствуют, так как в них не было смысла — выручало центральное водоснабжение, а вода колодезная отвратительного качества, с высоким содержанием железа. Уже третий месяц воду привозят ежедневно, но в рабочие часы, когда люди тоже на работе. Словом не умыться, не водицы испить люди толком не могут.

«Мы не знаем, как с этим бороться. Обратились к депутату, он нас отправил в суд. К губернатору ранее 20 октября не попадем. Все уже устали от неразрешенной ситуации», — говорят жители обезвоженных домов.

Как собираются разрешить ситуацию в горадминистрации Кургана, оперативно узнать не удалось.