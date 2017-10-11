Москва, 11 октября, 2017, 16:27 — ИА Регнум. С 27 по 29 октября проект «Иноекино» устраивает ретроспективу кино о вампирах. Фильмы «Голод», «Дракула» и «Интервью с вампиром» покажут на больших экранах Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска.

Цитата из к/ф «Дракула». реж Фрэнсис Форд Коппола. 1992. США Дракула

«Если присмотреться, то будет понятно, что эта программа не случайно стоит в даты Хэллоуина. Изначально была мысль показать культовый «Хэллоуин» 1978 года, но со временем вектор желания сместился в сторону саг о вампирах. Хотя бы потому, что визуальный ряд в них значительно интереснее, чем в фильме Карпентера. Это, несомненно, скажется при просмотре на большом экране», — рассказывает руководитель проекта «Иноекино» Алексей Бажин.

Фильм «Голод» снят по новелле американского писателя Стрибера Уитли. Изначально продюсер ленты Ричард Шеперд хотел пригласить в качестве режиссера Алана Паркера, однако тот предложил отдать режиссерское кресло Тони Скотту, который снял рекламные ролики к фильму. Картина стала дебютом Скотта в полном метре.

«Особняком выделю, что в «Голоде» Тони Скотта главную роль исполняет не кто иной, как Дэвид Боуи. В то время он просек тему своей исключительной внешности и активно снимался в кино некоторое время. Был королём гоблинов, пришельцем, а в данном случае — вампиром. «Голод» известен и тем, что в начале фильма снялась культовая пост-панк группа Bauhaus, исполняющая Bela Lugosi's Dead. Более того, именно этот фильм вдохновил Джармуша на недавнюю картину «Выживут только любовники», — отмечает Алексей Бажин.

Идея создать очередную экранизацию готического романа Брэма Стокера «Дракула» принадлежала Вайноне Райдер, впоследствии сыгравшей одну из главных ролей. Пожелания актрисы оказали большое влияние на выбор актерского состава фильма Фрэнсиса Форда Копполы. Так, Энтони Хопкинс, Гари Олдман, Ричард Грант и Киану Ривз были приглашены на съемки именно благодаря Райдер.

В то же время Коппола открыто критиковал свой выбор Киану Ривза на роль Джонатана Харкера. Режиссер признавал, что выбрал его только потому, что на эту роль нужен был молодой, но уже известный актер. К тому же важно было, чтобы он хорошо смотрелся в кадре с Моникой Беллуччи, Михаэлой Берку и Флориной Кендрик.

На создание фильма «Интервью с вампиром» ирландского режиссёра и продюсера Нила Джордана также вдохновило печатное произведение — лента снята по одноименному роману Энн Райс. Первоначально это был короткий рассказ, и лишь спустя четыре года писательница переработала его в роман.

Сборы фильма Джордана оказались в полтора раза выше, нежели у картины Копполы о Дракуле. Фильм оказался самым популярным произведением о вампирах за всю историю американского кино.

«Удивительный фильм. Пожалуй, лучшего эпитета для «Интервью с вампиром» и не подобрать, — считает киновед Алена Сычева. — Неожиданным для истории о вампирах оказался жанр психологической драмы: основное внимание зрителей направлено не на сюжетную канву, а на тонкие эмоциональные переживания главного героя. Поражает мастерская актерская работа, особенно — маленькой Кирстен Дарнст, воплотившей с предельной достоверностью образ взрослой и измученной женщины, запертой в теле ребенка. Вызывает восторг каждая визуальная деталь: как шикарные костюмы или богатые декорации, так и пронзительные глаза героев на крупных планах. Это кинополотно удивляет многим и многих, являясь образцом очень сложного и притягательного жанра мистической драмы».

Кинопоказы пройдут в кинотеатрах «Формула Кино Горизонт» (Москва), «Аврора» (Санкт-Петербург) и «Победа» (Новосибирск). Все фильмы покажут на английском языке с русскими субтитрами.