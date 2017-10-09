Ашхабад, 10 октября, 2017, 01:46 — ИА Регнум. По итогам визита Владимира Путина в Туркмению подписан договор о стратегическом партнерстве, стороны говорили также об укреплении сотрудничества в экономической, транспортно-логистической и других сферах. О том, что стоит за официальными фразами, рассказал корреспонденту ИА REGNUM Евгении Ким аналитик по Средней Азии Аджар Куртов.

Kremlin.ru Прибытие Владимира Путина в Ашхабад. 2 октября 2017 года

Основной доход Туркмении завязан на экспорт природного газа. За последнее время страна лишилась крупных покупателей (России, Ирана), на данный момент единственным потребителем остается Китай. На его деньги был построен газопровод «Центральная Азия — Китай», по трем веткам которого и поставляется газ, причем наибольшая есть часть поставляется в счет уплаты за построенный газопровод.

«Вероятно, лидер страны Гурбангулы Бердымухамедов пытается разнообразить источники дохода и в связи с этим заинтересован в укреплении сотрудничества с Москвой. Это могут быть предложения о возобновлении поставок газа, который остается основным экспортным ресурсом страны», — считает Куртов.

При этом вряд ли туркменский газ нужен Москве, но все-таки экономическое сотрудничество в иных форматах было и остается крайне важным.

Подробнее об этом и других вопросах, обсуждавшихся лидерами двух стран, читайте в статье: Штыки и золото: Ашхабад пытается договориться с Москвой

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