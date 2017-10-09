Вильнюс, 9 октября, 2017, 16:39 — ИА Регнум. За два года до президентских выборов в Литве социологи начинают измерять настроения жителей. Сегодня, 9 октября, свой анализ текущих настроений представил местный портал Delfi. На выборах президента больше всего голосов литовские избиратели отдали бы за премьера Саулюса Сквярнялиса, советника президента банка SEB Гитанаса Науседу и мэра Каунаса Висвалдаса Матийошайтиса.

Augustas Didžgalvis Даля Грибаускайте

По данным компании Spinter tyrimai, если бы выборы проходили в ближайшие выходные, то за Сквярнялиса проголосовали бы 13,5% опрошенных, за Науседу — 9,9%, за Матийошайтиса — 9%. За этой тройкой следует бывший посол Евросоюза в России Вигаудас Ушацкас, который получил бы 7,5% голосов.

Все остальные потенциальные кандидаты набирают незначительное количество симпатий. За четвёркой самых популярных следуют глава правящих в Литве крестьян-зелёных Рамунас Карбаускис, европарламентарий Вилия Блинкявичюте, бывший министр экономики Ингрида Шимоните, европарламентарий Антанас Гуога и другие.

Местные социологи и политологи пока рассуждают только об этих персоналиях. Но нам кажется, что у власти на фактическом третьем сроке останется Даля Грибаускайте.

И вот как это может произойти: после завершения своих полномочий Грибаускайте в 2019 году может создать и возглавить свою партию, и, в случае победы на парламентских выборах 2020 года, получить большинство в Сейме Литвы и стать премьер-министром. Учитывая, что Литва согласно Конституции — парламентская республика, а не президентская, как фактически в результате авторитарности Грибаускайте является сейчас, премьер Грибаускайте 2020 года может оставаться самой могущественной фигурой в Литве, таким образом обеспечив себе третий срок с перерывом в один год после ухода с президентского поста.

Для этого лишь необходим политический кризис, который происходит в Литве уже сегодня (распад правящей коалиции и раскол в рядах социал-демократов), дискредитация правящих крестьян-зелёных и вероятного будущего президента Саулюса Сквернялиса, и недовольство населения властью в целом из-за прекращения европейских дотаций и резкого ухудшения жизни в Литве. Думается, владеющая искусством политической интриги ещё с советских времён преподавания в высшей партшколе Даля Грибаускайте с этой задачей справится на отлично.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Литвы Даля Грибаускайте публично называет Россию «террористическим государством», призывает лишить РФ права вето в Совбезе ООН, сравнила президента РФ «с Гитлером», Россию — с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), высказывается за ужесточение санкций против России и полную международную изоляцию РФ.