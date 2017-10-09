Калининград, 9 октября, 2017, 16:26 — ИА Регнум. В Калининградской области жители Зеленоградского района массово жалуются на подтопления домов и улиц сточными водами. Как передает корреспондент ИА REGNUM с места события, потопы зафиксирован в поселках Малиновка, Рощино, Сосновка и Куликово.

Анна Крабова / ИА REGNUM В Зеленоградском районе вода подступает уже в дома

«Второй раз за последние две недели мы живём в режиме стихийного бедствия, — сообщила жительница Зеленоградского района Анна Крабова. — Затопило садовое общество, люди, проживающие в нем, не могут подойти к своим домам и проехать на участки. На сегодняшний день ликвидацией проблемы и ее последствий никто не занимается».

Жители предполагают, что потоп связан с нарушением дренажной системы. По словам местных жителей, строительная техника компании, занимающейся строительством газового хранилища, нарушила дренаж садового общества «Светлогорское» у пос. Куликово.

Люди жалуются на запах нечистот, а также на то, что вода подступает уже в дома.

В единой диспетчерской службе администрации Зеленоградского района сообщили, что в настоящее время идет сбор информацию о затопленных населённых пунктах.

Корреспондент ИА REGNUM уточняет, что поселки находятся в прибрежной зоне Балтийского моря.