Алеппо, Сирия, 9 октября, 2017, 16:25 — ИА Регнум. Посол Армении в Сирии Аршак Поладян 4−7 октября посетил освобожденный Алеппо, ознакомился с ущербом, нанесенным городу в результате четырехлетней осады, а также ходом восстановительных работ. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МИД Армении, посол на месте детально ознакомился с нуждами армянской общины, обсудил с представителями общины возможности их решения, а также провел встречу с руководством провинции.

news.am Здание Генконсульства Армении в Алеппо

4 октября Поладян посетил Генконсульство Армении в Алеппо, где новоназначенный генконсул Армен Саркисян представил послу основные направления деятельности консульства. Были обсуждены возможности углубления сотрудничества армянской общины Алеппо с местными властями. Он также посетил здание Генконсульства Армении в Аллепо, серьезно пострадавшее при обстреле в 2012 году и ознакомился с возможностями начала ремонтных работ.

В ходе встречи с представителями армянской общины Поладян отметил, что с первых дней сирийского кризиса руководство Армении приняло решение оставить в Сирии дипломатическое представительство и по возможности оказывать поддержку сирийским армянам. При этом он подчеркнул, что Армения продолжит держать в центре внимания проблемы сирийских армян и сделает все возможное для облегчения их нужд.

Как заявил 23 сентября на встрече с журналистами в Ереване депутат сирийского парламента Жирайр Реисян, многие армяне и другие жители Алеппо постепенно возвращаются из стран, в которые они переехали. В том числе из Армении, Ливана, Европы и даже таких стран, как США и Канада.

Также он коснулся и потерь среди армянского населения в ходе событий в Сирии: «У нас есть около 200 жертв, как солдаты сирийской армии, так и среди мирного населения, которые погибли при обстрелах и бомбежках города. 10 человек числятся пропавшими без вести, очень много раненных. Довольное большие и материальные потери — многие потеряли свой бизнес, свои дома, некоторые квартиры уже невозможно восстановить, а также в ходе мародёрства, которое бушевало во время войны, многие армяне лишились всех своих сбережений, драгоценностей и т.д. Подобный ущерб, конечно, не восстановишь, но то, что люди возвращаются в родной город, где могут жить спокойно уже является огромным достижением. Я уверен, что скоро город будет окончательно восстановлен и заживет полноценной жизнью», — сказал Реисян.