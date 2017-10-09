Псков, 9 октября, 2017, 16:14 — ИА Регнум. В Псковской области городские суды Пскова и Великих Лук, а также Великолукский районный суд не стали рассматривать исковые заявления Псковского регионального отделения партии «Яблоко» от отмене итогов муниципальных выборов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения партии сегодня, 9 октября, «все исковые заявления возвращены заявителю».

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«Суды избегают принимать наши административные исковые заявления, не хотят нести возложенную на них законом государственную ответственность и выполнять свои обязанности. Только суд может истребовать знаменитые заявления о досрочном голосовании. Мы подали апелляционные жалобы на эти отказы. Мы будем добиваться, чтобы результаты досрочного голосования были проанализированы если не судами, то на политическом уровне», — прокомментировал ситуацию лидер псковского отделения партии «Яблоко», депутат Псковского областного собрания Лев Шлосберг.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Псковское региональное отделение партии «Яблоко» 19 сентября направило административные исковые заявления в городские суды города Пскова и Великих Лук, а также Великолукский районный суд по результатам выборов 10 сентября. Административными ответчиками являются 92 участковые избирательные комиссии (УИК) Пскова, 44 УИКа Великих Лук и 28 УИКов Великолукского района. В партии считают, что члены участковых комиссий нарушили избирательное законодательство — при проведении досрочного голосования и при подсчёте голосов. В партии считают, что из-за действий территориальных и участковых избирательных комиссий при организации досрочного голосования партия лишилась представительства в Великолукской городской думе и Собрании депутатов Великолукского района, а также второго мандата по единому избирательному округу в Пскове.

Напомним, что по результатам выборов 10 сентября 2017 года в Псковской области партия «Яблоко» прошла в 17 муниципальных собраний районов из 23, где проходили выборы. В Плюсском районе кандидат от «Яблока» Виталий Аршинов избран на должность главы района.

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Напомним также, что досрочное голосование, к которому высказывают претензии «яблочники», стало предметом особого рассмотрения в псковском избиркоме. Организаторы выборов в Псковской области предлагают поправки в региональное законодательство, ограничивающие эту процедуру.

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